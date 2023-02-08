شاهد: حجم الدمار الهائل في محافظة هاتاي التركية إثر الزلزال

يعد إقليم هاتاي الساحلي المطل على البحر المتوسط والمتاخم لشمال غرب سوريا أكثر الأقاليم تضررا في تركيا، حيث سجل ما لا يقل عن 872 قتيلا. واشتكى السكان من عدم كفاية جهود الطوارئ وقال عمال الإغاثة إنهم يجدون صعوبة في الحصول على المعدات.

صرخ دنيز ويداه على رأسه: "يصدرون أصواتا لكن لا يأتي أحد"، منتقدا نقص الجهود المبذولة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، بعد الزلزال القوي الذي قتل الآلاف في تركيا وسوريا.

ويمكن سماع صرخات يائسة تطلب المساعدة تصدر عن محاصرين بين أنقاض المباني المنهارة، بينما يلتف الناس حول حطب أوقدوه للتدفئة وسط الطقس البارد الممطر. وبكى دنيز وهو يشير إلى مبنى مدمَّر لا يزال والداه محاصرين داخله في انتظار فرق الطوارئ.

ويبذل رجال الإغاثة جهودا مضنية في مواجهة حجم الدمار في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، حيث تجاوز إجمالي عدد القتلى الخمسة آلاف بحلول صباح يوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن الزلزال دمر أكثر من 1200 مبنى في هاتاي وحدها. واشتكت فرق الإنقاذ في الإقليم من نقص المعدات، فيما أوقف الناس على الطريق السيارات وطلبوا أي أدوات للمساعدة في رفع الأنقاض. وأعلنت الحكومة "المستوى الرابع للإنذار" بعد حدوث الزلزال وطلبت المساعدة الدولية.

وفي أنطاكية عاصمة هاتاي، حيث انهارت مبان من عشرة طوابق في الشوارع، شهد صحفيون من رويترز أعمال الإنقاذ تجري في واحدة بين عشرات الأكوام من الركام.

وقال رجل سافر من أنقرة إلى هاتاي بعد أن تمكن بمفرده من إخراج امرأة من بين حطام أحد المباني: "لا يوجد عمال طوارئ ولا جنود. لا أحد. هذا مكان مهمل".

ويعيش في هاتاي جنوب تركيا أكثر من 400 ألف سوري، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما تقريبا في بلادهم، وفقا لوزارة الداخلية التركية.