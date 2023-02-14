تعرّف على أهم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا خلال الحرب الحالية

يكرر فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني طلبه من الحلفاء الغربيين إمداد كييف بطائرات مقاتلة وذلك بعد وعود بالحصول على عشرات الدبابات القتالية الحديثة بما فيها دبابات "أبرامز إم1" الأميركية و"ليوبارد 2" الألمانية و"تشالنجر 2" البريطانية.

وتستخدم القوات الأوكرانية مجموعة من الأسلحة القديمة والتي تعود إلى الحقبة السوفياتية وقاذفات حديثة تعرف على أهمها:

طائرة بيرقدار (Bayraktar tb-2) تركية الصنع وهي طائرة قتالية مسيرة ويعتبر سعرها مقبولا.

قاذفة الصواريخ من طراز هيمارس الأمريكية

أكثر الأسلحة فعالية في الحرب الأوكرانية الروسية وفقا لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، ويرتبط نظام صواريخ المدفعية بالأقمار الصناعية.

صواريخ أرض جو أس - 300 التي تستخدم لتفجير الطائرات جوا.

مدافع سيزار الفرنسية

وتتميّز هذه المدافع بإطلاقها قذائف من عيار 155 ملم ويزيد مداها عن 40 كيلومترًا.

مدافع 36 بوفور أل - 70

وقدمت ليتوانيا هذه المدافع إلى كييف الإثنين وهي مدافع أوتوماتيكية مضادة للطائرات يمكنها تدمير طائرات على مدى يصل إلى 5 كيلومترات.

وبحثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل، تمت خلاله مناقشة تزويد كييف مقاتلات لتمكينها من مقاومة الغزو الروسي.

وتتّخذ كل القرارات الخاصة بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن هذه المجموعة التي شكّلتها الولايات المتحدة وترأسها، وتشارك فيها حوالى 50 دولة. وتعقد معظم اجتماعاتها في القاعدة الأميركية في رامشتاين الألمانية.