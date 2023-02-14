دار لويس فويتون للأزياء تختار نجم أغنية "لأنني سعيد" مديرا إبداعياً لعلامتها الرجالية

اختارت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة لويس فويتون المغني وفنان الهيب هوب والمنتج الأمريكي ومصمم الأزياء فاريل ويليامز، خلفاً للمدير الأبداعي للملابس الرجالية الراحل فيرجيل آبلوه.

وكتبت العلامة التجارية الفاخرة عبر حسابها على تويتر: " يسر لويس فيتون أن ترحب بفاريل كمدير إبداعي جديد، وسيتم الكشف عن مجموعته الأولى من لويس فويتون في يونيو المقبل خلال أسبوع الموضة للرجال في باريس".

ويخلف فاريل المصمم العبقري فيرجيل آبلوه مبتكر مجموعات لويس فويتون ونجم أزياء الشارع الفاخرة، الذي حارب السرطان وتوفي عن عمر ناهز 41 عاما. المدير الجديد هو صاحب أغنية "لأنني سعيد" (Because I'm Happy)التي اكتسحت أرجاء العالم منذ سنوات.