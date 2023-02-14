فيديو: بطل "سوبر بول" يحتفل باللقب بموكب في "ديزني لاند"

بعد فوزه باللقب في مباراة سوبربول زار نجم فريق كانزاس سيتي تشيفس، باتريك ماهومز، مدينة ملاهي ديزني وورلد في ولاية كاليفورنيا، حيث احتفى به الجمهور ضمن الموكب التقليدي الذي يقام هناك بعد كل مباراة سوبربول.

وتوصف مدينة ملاهي ديزني وورلد بأنها أسعد مكان في العالم.

وكان كانزاس سيتي تشيفس قد توج بطلا لمسابقة "سوبر بول" في كرة القدم الأميركية بفوزه على فيلادلفيا إيغلز 38-35 في النهائي الذي أقيم في غليندايل (ولاية أريزونا). وتخطى باتريك ماهومز إصابة في الكاحل ليقود فريقه إلى التتويج وأختير أفضل لاعب في المباراة.

وقضى ماهومز بعض الوقت في مدينة الملاهي بصحبة عائلته وأصدقائه مستمتعا بالوقت هناك وبالنشاطات والألعاب التي تنتظر الزوار في ديزني وورلد.

ماهومز نشر في حسابه على تويتر صورا مع زوجته وطفليه في مدينة ملاهي ديزني وورلد

يذكر أن زيارة مدينة ملاهي ديزني وورلد في آناهايم بالقرب من مدينة لوس أنجلس الأمريكية هي تقليد يتبعه لاعبو السوبر بول، حيث يتوجه من يتوج كأفضل لاعب في نهائي السوبربول إلى ديزني وورلد للمشاركة في الموكب الاحتفالي.

وحسب ما كتبت صفحة "ديزني باركس بلوغ" فإن هذا التقليد متبع منذ عام 1987، عندما اختير لاعب نيويورك جيانتس، فيل سيمز، كأفضل لاعب في مباراة السوبربول.