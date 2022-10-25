شاهد: الأسطورة الفرنسي زيدان يكشف عن تمثال شمعيّ جديد له في متحف باريسي

كشف نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، عن تمثال شمعي جديد له، الثلاثاء، في متحف غريفين للشمع بباريس، بعد 24 عاماً على مونديال 1998 الذي قاد خلاله منتخب الديوك للفوز باللقب.

وكان المتحف نفسه صمّم تمثالاً في الماضي لزيدان، من الشمع أيضاً، بعد تحقيق الفوز وقتئذ. وتعليقاً على ذلك، قال لاعب نادي ريال مدريد السابق "أنا فعلاً متأثر لأن الناس لا يزالون يكنون لي التقدير اليوم، حتى بعد 24 عاماً. وهكذا فالمغامرة تستمرّ".

وقال لاعب الوسط المتقدم الذي سجل هدفين في شباك البرازيل في نهائي 1998 مازحاً "مقارنة بالتمثال الأول، [الذي صُنع] عندما كنت لا أزال لاعباً، شعري كان أكثر كثافة كما ترون. كان ذلك منذ 24 عاماً... أنا فعلاً سعيد لأني سأكون مجدداً جزءاً من هذه المغامرة في متحف غريفين لأنه مكان أسطوري".

وعلل زيدان سبب غيابه عن الإعلام قائلاً "هذا صحيح نحن كلاعبين لا نحب أن نتحدث كثيراً، نحب القيام بذلك على أرض الملعب. حتى كمدرب، لا مشكلة في ذلك. ولكننا متحفظون إلى حدّ ما".

ونصح اللاعب الذي حصد جوائز عالمية كثيرة منها الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات، بنسيان المواضيع الجدلية التي تثار حول كأس العالم في قطر.

وقال زيدان "حان الوقت لنسيان المواضيع الجدلية والتركيز على كرة القدم" وأضاف "أتمنى أن تقدم فرنسا بطولة رائعة لكني لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأذهب إلى قطر".