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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

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بقلم:  يورونيوز
قذيفة مدفعية عيار 155 ملم طويلة المدى تابعة للجيش الأمريكي.
قذيفة مدفعية عيار 155 ملم طويلة المدى تابعة للجيش الأمريكي.   -  حقوق النشر  أ ب

أعلن الجيش الأميركي أمس الجمعة تخصيص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم، التي يتم استخدامها بكميات كبيرة في أوكرانيا.

وقال الجيش في بيان إن شركتين هما "جنرال داينمكس أوردنانس أند تاكتيكال سيستمز" و"أميركان أوردنانس أل أل سي" ستتنافسان، للفوز بالعقد الذي تبلغ قيمته 993,7 مليون دولار لإنتاج ما بين 12 الى 20 ألف قذيفة إضافية شهريا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن منح الجيش عقدا بقيمة 522 مليون دولار لشركتين أخريين لانتاج الذخائر نفسها، في صفقة ممولة من "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" التابعة للبنتاغون.

ومنذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام تبادلت القوات الأوكرانية والروسية إطلاق كميات هائلة من قذائف المدفعية على بعضهما البعض. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قال مسؤول أميركي إن القوات الروسية تطلق نحو 20 ألف قذيفة مدفعية في اليوم الواحد.

أما معدل أوكرانيا فكان يراوح ما بين 4 الى 7 آلاف قذيفة يوميا، أي أكثر من قدرة التحالف الغربي على الانتاج للمحافظة على هذه الوتيرة. وتراجعت القوة النارية لدى الطرفين، في وقت لاحق مع حلول الشتاء ومواجهتهما نقصا في الذخائر وميلهما للمحافظة على مخزونهما.

المصادر الإضافية • أ ف ب