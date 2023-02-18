الأمريكية "ليليا فو" تحتل الصدارة في بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات

حصلت الأمريكية ليليا فو على الصدارة في اليوم الثالث من منافسات بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وانطلق اليوم بمشاركة لاعبات نجحن في تجاوز المرحلة الإقصائية على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

بعد أن تمكنت ليليا فو من إنهاء الحفرة الأخيرة عبر 3 تسديدات، بلغ مجموع ضرباتها 18 ضربة تحت المعدل، بذلك تفوقت قليلاً على النيوزيلندية "ليديا كو"، المصنفة الأولى عالمياً وصاحبة الصدارة في اليوم الأول من البطولة وفي معظم أوقات منافسات اليوم الثالث.

وجاءت بعدها متصدرة ترتيب منافسات يوم أمس الهندية “أديتي أشوك”، بالتساوي مع بطلة النسخة الأولى لبطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات، الدنماركية “ايمِلي كريستين بيديرسن” بمجموع 16 ضربة تحت المعدل وبفارق 3 ضربات عن أقرب المنافسين.

وقالت فو: " كان الأمر رائعاً حقاً. استمتعت جدًا بالمشاركة في بطولة أرامكو السعودية الدولية للنساء، وسألعب غداً إلى جانب ليديا وهي لاعبة رائعة، أعتقد أن اللعب إلى جانب أفضل اللاعبين ينعكس علينا بشكل إيجابي”.

وتختتم منافسات بطولة أرامكو السعودية الدولية للنساء يوم غد الأحد 19 شباط/ فبراير، حيث ستحصل البطلة على كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي، الذي يُعد الأغلى في “الجولة الأوروبية للسيدات” خارج البطولات الكبرى.