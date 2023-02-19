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أوكرانيا

شاهد: القوات الأوكرانية في خاركيف على أهبة الاستعداد لصد أي تقدم للجيش الروسي

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بقلم:  يورونيوز
دبابة قتال رئيسية أوكرانية على طريق بالقرب من كوبيانسك. 2023/02/13
دبابة قتال رئيسية أوكرانية على طريق بالقرب من كوبيانسك. 2023/02/13   -  حقوق النشر  YASUYOSHI CHIBA/AFP

بقيت معنويات الجنود الأوكرانيين في منطقة خاركيف مرتفعة رغم محاولات القوات الروسية التقدم نحو مواقعهم، حيث قال أحد عناصر الكتيبة 92، إن القوات الروسية ركزت جهودها على اختراق الخطوط الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وفيما تتعرض القرى القريبة من كوبيانسك للهجمات الروسية كل يوم، أعرب المقاتل الأوكراني المعروف باسم "كوشمار" عن عدم قلقه، في وقت يعمل الروس بشكل فوضوي على حد تعبيره، موضحا أنه ورفاقه يصدون الهجمات الروسية بأكثر دقة، فيما كان يوشك على العودة إلى الخطوط الأمامية مع باقي عناصر الكتيبة. 

وفي قرية زيلينن الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة، كان المدنيون ينتظرون المساعدات الإنسانية، بينما يسمع صدى الانفجارات من المناطق المحيطة.

وأعربت أولغا غليسكو وهي واحدة من سكان القرية عن قلقها، من احتمال تعرض القرية لهجوم وشيك، بينما صرح رجل عجوز قارب سن الثمانين، قائلا: "نريد أن يغرب عنا الروس...لماذا يعذبوننا؟".

المصادر الإضافية • أ ب