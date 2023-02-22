شاهد: الرضيعة السورية التي ولدت تحت أنقاض منزلها تغادر المستشفى بعد تبنّيها

غادرت الرضيعة السورية التي ولدت تحت أنقاض منزلها 6 فبراير/ شباط جراء الزلزال المدمر، مستشفى في غرب منطقة عفرين، السورية الإثنين، برفقة عمتها وعائلتها للعيش معهم بعدما تبنوها رسمياً.

واشتهرت قصة الرضيعة السورية وتمت مشاركتها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأنقذ رجل رضيعة يغطيها الغبار، وذُكر لاحقاً أن ابنة عبدالله وعفراء مليحان، اللذين لقيا حتفهما في الزلزال مع بقية أطفالهما الأربعة في مدينة جنديرس في محافظة حلب السورية.

ومنذ الزلزال تم علاج الرضيعة في مستشفى عفرين، وأطلق عليها طاقم الأطباء والتمريض اسم "آية"، ليتم تغيره من قبل عمتها إلى "عفراء" على اسم والدتها المتوفاة.

ويقول خليل السوادي، زوج العمة الذي يعيش الآن مع أقارب في بلدة جنديريس بعد أن دمر الزلزال منزله لوكالة أسوشيتيد برس:"عفراء الآن واحدة من أولادي. لن أفرق بينها وبين أطفالي."