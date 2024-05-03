حدث في إيطاليا: رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر يدخل في غيبوبة كحولية بعد تناول النبيذ.. فما القصة؟

بقلم: يورونيوز

تم نقل الرضيع إلى مستشفى بيرينو دي برينديزي في جنوب إيطاليا حيث لا يزال الطفل يعاني من غيبوبة كحولية خطيرة

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في حادثة مأساوية هزّت إيطاليا، دخل طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر في جنوب البلاد، غيبوبة كحولية (جرعة كبيرة من الكحول) بعد أن أعطته جدته عن طريق الخطأ نبيذًا أبيضًا بدلاً من الماء مع الحليب والبودرة.

وقعت الحادثة في 29 أبريل 2024 بالقرب من مدينة باري، عندما قامت الجدة بتحضير وجبة "البيبرون" لحفيدها، لكنها أخطأت وأخذت زجاجة النبيذ الأبيض بدلاً من زجاجة الماء.

لم تنتبه الجدة للخطأ إلا بعد أن رفض الطفل الرضيع تناول الخليط، وفور إدراكها لما حدث، تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى بيرينو دي برينديزي في جنوب إيطاليا، بين مدينتي باري وليتشي، حيث لا يزال الطفل يعاني من غيبوبة كحولية خطيرة بسبب صغر سنه، ويتم تقديم العلاج بشكل مكثف منذ ذلك الحين في مستشفى باري.