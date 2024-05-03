Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

حدث في إيطاليا: رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر يدخل في غيبوبة كحولية بعد تناول النبيذ.. فما القصة؟

طفل رضيع
طفل رضيع Copyright Pexels from Pixabay
Copyright Pexels from Pixabay
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تم نقل الرضيع إلى مستشفى بيرينو دي برينديزي في جنوب إيطاليا حيث لا يزال الطفل يعاني من غيبوبة كحولية خطيرة

اعلان

في حادثة مأساوية هزّت إيطاليا، دخل طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر في جنوب البلاد، غيبوبة كحولية (جرعة كبيرة من الكحول) بعد أن أعطته جدته عن طريق الخطأ نبيذًا أبيضًا بدلاً من الماء مع الحليب والبودرة.

وقعت الحادثة في 29 أبريل 2024 بالقرب من مدينة باري، عندما قامت الجدة بتحضير وجبة "البيبرون" لحفيدها، لكنها أخطأت وأخذت زجاجة النبيذ الأبيض بدلاً من زجاجة الماء.

لم تنتبه الجدة للخطأ إلا بعد أن رفض الطفل الرضيع تناول الخليط، وفور إدراكها لما حدث، تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

تم نقل الرضيع إلى مستشفى بيرينو دي برينديزي في جنوب إيطاليا، بين مدينتي باري وليتشي، حيث لا يزال الطفل يعاني من غيبوبة كحولية خطيرة بسبب صغر سنه، ويتم تقديم العلاج بشكل مكثف منذ ذلك الحين في مستشفى باري.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مأساة تهز إيطاليا.. رضيع عمره سنة يلقى حتفه على يد كلبين بينما كان في حضن أسرته

شاهد: الرضيعة السورية التي ولدت تحت أنقاض منزلها تغادر المستشفى بعد تبنّيها

نقل رضيع حديث الولادة جوا من سفينة إنقاذ بالبحر المتوسط إلى جزيرة صقلية

رضيع كحول إيطاليا مستشفيات