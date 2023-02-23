تقارير: الهند حاولت إقناع أعضاء مجموعة الـ20 بعدم استخدام مفردة "حرب" للحديث عن أوكرانيا

ذكرت تقارير إعلامية الخميس أن الهند حاولت إقناع دول مجموعة العشرين بألا تستخدم مفردة "حرب" في بيان تطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وصدر أمس، الأربعاء، بعد اجتماع للمجموعة.

وقالت وكالتا بلومبرغ ورويترز إن الهند التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام حاولت خلال مناقشات الأربعاء المتعلقة بالمسألة الأوكرانية إقناع الدول الـ18 الأخرى [ما عدا روسيا نفسها] بألا يستخدموا مفردة "حرب" واستبدالها بمفردة "أزمة" أو "تحدٍ"، رغم مرور سنة على الغزو الروسي.

وكانت رويترز نقلت الأخبار عن عدّة مصادر من وفود دول مشاركة في الاجتماع، بينما نقلت بلومبرغ الخبر عن مصادر مطلعة على الاجتماع، ولم تذكر أيّ من الوكالتين هوية مصادرهما.

وتستمر محادثات المجموعة اليوم الخميس في بنغالور الهندية.

ويشكل إحجام الهند عن استخدام مفردة "حرب" توافقاً مع سياسة الكرملين على الصعيدين الخارجي والداخلي، حيث تقول روسيا إنها تقود "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا،، كما أنه يشكل تراجعاً في الموقف الهندي.

فالهند وافقت على استخدام مفردة "حرب" في بيان ختامي آخر لمجموعة العشرين صدر في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي.

وروسيا عضو في مجموعة العشرين ويشارك وفدها في الاجتماعات التي تقام في الهند حالياً. وقالت رويترز إنه كان من المقرر إرسال نوّاب وزير المالية ورئيس البنك المركزي بدلاً من المسؤولين أنفسهم.

وعلى الرغم من أن الهند لم تقف صراحة إلى جانب روسيا في الحرب، إلا أنها استمرت في دعمها اقتصادياً من خلال رفض فرض العقوبات الغربية وزيادة واردتها من النفط الروسي إلى معدلات غير مسبوقة.

وقال مسؤول هندي لوكالة رويترز الأربعاء إن بلاده ليست حريصة على مناقشة أو دعم أي عقوبات إضافية على روسيا خلال قمة العشرين، لأن "العقوبات الحالية على روسيا كان لها تأثير سلبي على العالم".

من جهة أخرى، رفضت الصين أيضاً تسمية ما يحصل في أوكرانيا بـ"الحرب" مفضلة استخدام مصطلح "أزمة" بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.