فيديو: شولتز يصل الهند حاملا الملف الأوكراني لدفع نيودلهي إلى ترك حيادها

وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى العاصمة الهندية نيودلهي يوم السبت حيث من المتوقع أن يناقش مع رئيس الوزراء الهندي الحرب الروسية في أوكرانيا وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

وقال شولتز للصحفيين بعد أن استقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي: "سنناقش بشكل مكثف جميع الموضوعات ذات الصلة بتنمية بلادنا وكذلك السلام في العالم، وهو أمر مهم".

وقال شولتزخلال زيارته التي تستمر يومين، "إن حرب روسيا مع أوكرانيا كارثة كبيرة" وأن التعاون بين الهند وألمانيا مهم جدا.

وأكد شولتز كذلك على أهمية تطوير تدابير ضد التغير المناخي. وتطرق لموضوع التجارة الحرة وأهميتها مع الهند.

فيما قال مودي إن العمل مستمر من أجل توسيع العلاقات مع ألمانيا في مجالات الأمن والتعاون الدفاعي. مضيفاً أن شولتز "يفهم قوة العلاقات الهندية الألمانية."

وهذه أول زيارة رسمية لشولتز للهند، رغم أنه اللقاء الرابع له مع مودي منذ توليه منصبه في عام 2021.

وتسعى ألمانيا للحصول على دعم الهند للموقف المتشدد الذي اتخذته أوروبا والولايات المتحدة تجاه روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة من مجموعة الدول السبع الصناعية يوم الجمعة، قال شولتز قبل مغادرته برلين متوجهاً إلى الهند "على الصعيد الدولي، نسعى لتوضيح أن روسيا تقف وحدها في العالم مع عدوانها على أوكرانيا".

وقال للصحفيين "سأدافع مرة أخرى هناك (نيودلهي) عن موقفنا ووجهة نظرنا بشأن هذا الصراع."

امتنع مودي عن أي انتقاد صريح لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لأن موسكو مورد رئيسي للأسلحة، كما أنها تزود الهند بالنفط والاحتياجات الاقتصادية الأخرى.