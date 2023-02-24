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تايلاند

فيديو: بالأغاني والدموع .. الأوكرانيون في تايلاند يحيون الذكرى الأولى للحرب على بلادهم

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بقلم:  يورونيوز
أوكرانيون يتجمعون أمام سفارتهم في بانكوك، تايلاند 24/02/2023
أوكرانيون يتجمعون أمام سفارتهم في بانكوك، تايلاند 24/02/2023   -  حقوق النشر  Sakchai Lalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

تجمع العشرات من الأوكرانيين المقيمين في تايلاند أمام سفارة كييف في بانكوك يوم الجمعة، من أجل إحياء ذكرى الغزو الروسي لبلادهم.

وردد نحو خمسين شخصا النشيد الوطني الأوكراني، بينما رفع القائم بأعمال السفارة أولكسندر ليساك علم البلاد. وذَرَفَ الكثير من الحاضرين الدموع أثناء كلمة مؤثرة لليساك، الذي حثهم فيها على البقاء صامدين وأقوياء.

وسارت المجموعة التي يحمل أغلب أفرادها العلم الأوكراني في شوارع بانكوك وهم يرفعون لافتات الاحتجاج ضد الحرب.

المصادر الإضافية • أ ب