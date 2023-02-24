فيديو: بالأغاني والدموع .. الأوكرانيون في تايلاند يحيون الذكرى الأولى للحرب على بلادهم

تجمع العشرات من الأوكرانيين المقيمين في تايلاند أمام سفارة كييف في بانكوك يوم الجمعة، من أجل إحياء ذكرى الغزو الروسي لبلادهم.

وردد نحو خمسين شخصا النشيد الوطني الأوكراني، بينما رفع القائم بأعمال السفارة أولكسندر ليساك علم البلاد. وذَرَفَ الكثير من الحاضرين الدموع أثناء كلمة مؤثرة لليساك، الذي حثهم فيها على البقاء صامدين وأقوياء.

وسارت المجموعة التي يحمل أغلب أفرادها العلم الأوكراني في شوارع بانكوك وهم يرفعون لافتات الاحتجاج ضد الحرب.