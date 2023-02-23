كييف تقول إن بكين لم تستشرها أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام

كييف تقول إن بكين لم تستشرها أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلاممحادثة
أعلن مسؤول أوكراني رفيع المستوى الأربعاء أن الحكومة الصينية لم تتشاور مع كييف أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام في أوكرانيا والتي من المفترض إعلانها هذا الأسبوع.
وقال المسؤول لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "الصين لم تستشرنا".
ووعدت بكين بنشر اقتراحها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع هذا الأسبوع، تزامنا مع الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
كشف وزير الخارجية دميترو كوليبا الذي التقى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في ألمانيا الثلاثاء، أن الأخير "أبلغه بعناصر أساسية لخطة السلام الصينية".
وأضاف "ننتظر استلام هذا النص لدراسته بالتفصيل، لأننا لا نستطيع استخلاص النتائج بعد استعراض شفهي فقط".
ولاحقاً، أعلن كوليبا في الأمم المتّحدة أن خطّة السلام التي اقترحتها كييف والمؤلفة من عشر نقاط تبقى "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.
وأضاف كوليبا "نحن مستعدّون للتباحث مع من لديهم أفكار، أفكار أخرى يمكن أن تساعدنا في تحقيق هذا الهدف ".
استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف 500 مليون يورو خلال عام
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف نحو 500 مليون يورو لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو مئة ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا.
ومنذ ان بدأت في 24 شباط/فبراير الحرب التي أدت إلى أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أنفقت فرنسا أكثر من 490 مليون يورو من أجل "خطة استقبال غير مسبوقة"، على حد تعبير وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن حوالى 220 مليون يورو أنفقت "في إطار المساعدات المخصصة للمستفيدين من الحماية المؤقتة" الممنوحة للأوكرانيين، ونحو 260 مليون يورو "للإيواء" و10,1 ملايين "للإقامة النهارية والنقل".
ويشمل "الإيواء" الذي خصص له نصف المبلغ استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات نحددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تم تعبئتها - ثلاثون ألفا في ذروة الأزمة في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2022 - أو حتى "غرف ملحقة بمنازل" خصصت للاستقبال في كل مكان في فرنسا.
من جهة أخرى، تم إيواء حوالى ثلاثين ألف نازح أوكراني لدى مواطنين.
"أعطونا قذائف"... حرب تصريحات مفتوحة بين فاغنر والجيش الروسي
حثّ رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة الأربعاء الروس على الضغط على الجيش ليزوّد مقاتليه بالذخيرة، في دعوة غير مسبوقة تعكس مدى التوتر بين مجموعة المرتزقة وهيئة الأركان العامة.
ويتهم يفغيني بريغوجين منذ أيام عدة هيئة الأركان الروسية بعدم توفير الذخيرة إلى عناصره المنتشرين في الخطوط الأمامية على خط الجبهة في المعركة للسيطرة على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.
تصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، ما يسلط الضوء على انقسامات داخل القوات الروسية قبل يومين من ذكرى بدء الغزو الروسي المتعثر في ظلّ مقاومة الأوكرانيين المعززة بالمساعدات العسكرية الغربية.
كما يمكن أن تعكس وفق محللين بدء أفول نجم بريغوجين، رجل الأعمال البالغ 61 عامًا والذي برز على الساحة العامة منذ بدء الهجوم في أوكرانيا.
وقال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي "إذا قال كل روسي ... ببساطة: أعطوا قذائف لفاغنر، وهو ما بدأ يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، سيكون وقع ذلك كبيرًا جدًا".
وأضاف في هجوم صريح على هيئة أركان الجيش، "في حال حثّ السائق صاحب العمل على إعطاء قذائف لفاغنر، في حال قالت مضيفة الطيران عند صعود الركاب إلى الطائرة بضرورة إعطاء قذائف إلى فاغنر (...) لو قال مقدم البرامج مباشرة على الهواء باعطاء قذائف لفاغنر، سنحطمهم وسنرغمهم على التوقف عن القيام بأشياء تافهة".
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جنودٌ أوكرانيون يجمّدون سائلهم المنوي.. لماذا؟!
إسبانيا تعتزم إرسال ست دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية الأربعاء أن مدريد سترسل لأوكرانيا ستّ دبابات ليوبارد من طراز 2A4 لم تعد في الخدمة ويعمل الجيش الإسباني على إصلاحها.
وقالت الوزيرة مارغاريتا روبليث أمام مجلس النواب "تقوم إسبانيا بإصلاح فصيلة" من ست دبابات ليوبارد 2A4 "لتحديثها ودمجها" مع الدبابات التي سترسلها "دول غربية أخرى إلى أوكرانيا". ولم تُعط أي تفاصيل عن موعد التسليم.
وأكّدت أن مدريد يمكنها أن تعمل على إصلاح دبابات أخرى من هذا النوع من أجل إرسالها لأوكرانيا "إذا لزم الأمر" وإذا "طلب منّا حلفاءنا القيام بذلك".
ولفتت إلى أن بعض هذه الدبابات المخزّنة في قاعدة عسكرية في سرقسطة (شمال) "لم تعد في الاستخدام لأنه لم يتم إصلاحها منذ العام 1990".
وسبق أن تحدثت الوزيرة عن الوضع "المؤسف" لهذه الدبابات.
رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين.. تاريخٌ أسود لـ"طباخ بوتين"
أمضى بريغوجين تسع سنوات خلف القضبان بعد إدانته بتهمة السرقة والاحتيال إضافة إلى التغرير بمراهقين لإرتكاب أعمال إجرامية.
غوتيريش: الغزو الروسي لأوكرانيا "إهانة لضميرنا الجماعي"
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش الأربعاء بالغزو الروسي لأوكرانيا، واصفاً إياه بأنه "إهانة لضميرنا الجماعي"، وذلك في افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية التي تأمل كييف وحلفاؤها خلالها حشد أكبر دعم لقرار يدعو إلى سلام "عادل ودائم".
وقال غوتيريش إنّ "الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو روسيا لأوكرانيا تشكّل محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي. هذا الغزو هو إهانة لضميرنا الجماعي".
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أنّ "العواقب المحتملة لتصعيد النزاع تشكل خطرا جليا وقائما"، في إشارة إلى المخاطر المرتبطة بـ"التهديدات الضمنية" باللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية والأنشطة العسكرية "غير المسؤولة" في محيط مفاعلات نووية.
وتابع "حان الوقت للابتعاد عن حافة الهاوية".
وقدّمت حوالي ستين دولة مشروع قرار "يؤكّد ضرورة التوصّل في أقرب وقت إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
بكين تعرض في موسكو "خطتها للسلام" في أوكرانيا وغوتيريش يندّد بالغزو الروسي
عرضت بكين في موسكو الأربعاء رؤيتها "لتسوية سياسية" للنزاع في اوكرانيا، في حين ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية بالغزو الروسي لأوكرانيا، واصفاً إياه بأنّه "إهانة للضمير الجماعي".
وتأمل كييف وحلفاؤها في حشد أكبر دعم ممكن لمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى "سلام عادل ودائم" بعد عام من بدء الغزو الروسي.
وقال غوتيريش "تشكل الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو روسيا أوكرانيا محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي. هذا الغزو هو إهانة لضميرنا الجماعي"، مجددا التحذير من تفاقم النزاع.
من جهته، اتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأربعاء الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة ببلاده.
وقال السفير في اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة إن دول الغرب "ترغب بإلحاق الهزيمة بروسيا بشتى الطرق الممكنة"، وأشار إلى استعداد هذه الدول في هذا الإطار "ليس فقط للتضحية بأوكرانيا بل لإغراق العالم بأسره" في الحرب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الثلاثاء تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة لمراقبة الأسلحة بين روسيا والولايات المتّحدة، أكبر دولتين نوويتين في العالم، وهدّد بإجراء تجارب نووية جديدة إذا قامت واشنطن بذلك أولا.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق روسيا معاهدة "نيو ستارت" للحدّ من السلاح النووي بـ"الخطأ الفادح".