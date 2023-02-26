فيديو: مسيرات احتجاجية في برلين على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

شارك عشرة آلاف شخص في مظاهرة في برلين يوم السبت احتجاجاً على تزويد أوكرانيا بالأسلحة للحرب مع روسيا ما أثار انتقادات من كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية فيما انتشرت الشرطة بكثافة للحفاظ على النظام

يأتي الاحتجاج الذي شاركت في تنظيمه سياسية ألمانية يسارية بارزة بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. وبهذه المناسبة، تعهد الحلفاء الغربيون بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبفرض عقوبات جديدة على روسيا كما أبدى كثيرون في شتى أنحاء العام التضامن مع كييف.

وقال منظمو الاحتجاج على موقعهم على الإنترنت "ندعو المستشار الألماني إلى وقف تصعيد شحنات الأسلحة الآن...لأن كل يوم يمر يكلفنا ما يصل إلى 1000 روح ويجعلنا أقرب إلى حرب عالمية ثالثة".

وتعد ألمانيا والولايات المتحدة من أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا.

وكتب على إحدى اللافتات التي حملها أحد المتظاهرين "تفاوضوا ولا تصعدوا" فيما كتب على لافتة أخرى "ليست حربنا".

وقال متحدث باسم الشرطة إن عشرة آلاف شخص تجمعوا للتظاهر عند بوابة براندنبورج الشهيرة في وسط برلين.

وحشدت الشرطة 1400 فرد للحفاظ على السلم وفرض حظر الأزياء العسكرية والأعلام الروسية والسوفيتية والأناشيد العسكرية الروسية والرموز اليمينية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه ليس هناك ما يشير إلى حضور جماعات يمينية وإن الاحتجاج سلمي.