شاهد: المئات تتقطع بهم السبل في كرواتيا بعد عاصفة ثلجية

قضى مئات الأشخاص في كرواتيا الليل في سياراتهم أو في المقاهي ومراكز الاستقبال بعد أن تسببت عاصفة ثلجية نهاية الأسبوع بتوقف حركة المرور ما أدى إعزل أجزاء من البلاد.

كما تسبب التغير المفاجئ في الطقس، بعد فترة من الأيام الحارة والمعتدلة، في حدوث ازدحام في حركة المرور في صربيا والبوسنة المجاورتين، وترك مناطق كبيرة في غرب صربيا بدون كهرباء ووقف حركة السكك الحديدية إلى الجبل الأسود المجاورة.

قالت السلطات الكرواتية، اليوم الإثنين، إن الطرق المؤدية إلى ساحل البحر الأدرياتيكي، ما زالت مغلقة بسبب الثلوج والرياح العاتية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حافلات على جوانبها، بعد اصطدامها بالطرق المغطاة بالثلوج والسيارات العالقة على الطرق السريعة. وقالت خدمات الإنقاذ إن شخصاً لقى حتفه عندما انقلبت حافلة ألبانية وسط ثلوج وأصيب عدة أشخاص.

وحاولت خدمات الإنقاذ مساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على طول طريق سريع في بلدة أوغولين الشمالية الغربية، في حين أن الوضع كان أكثر دراماتيكية في كرواتيا.

وتم الإبلاغ عن مشاكل أيضاً في غرب صربيا والمناطق العليا في البوسنة.