شاهد: جبل أوكايمدن شمال المغرب تكسوه الثلوج الكثيفة ويبعث فرحة في نفوس رواده

جبل أوكايمدن، شمال المملكة المغربية، تساقطت فيه كميات كبيرة من الثلوج هذه الأيام، وفي قمة هذا الجبل توجد واحدة من أهم محطات التزلج في المغرب وإفريقيا.

وتوجد منطقة التزلج المعروفة على ارتفاع يتراوح بين 2600 مترا و3200 مترا، وتوجد فيها 6 مصاعد خاصة بالتزلج. وقد أدخل تساقط الثلوج البهجة في نفوس الأهالي وزوار المنطقة على حد سواء.

فالأهالي تدفعهم الرغبة للعمل في القطاع السياحي النشط في هذه المنطقة، كما أنهم مستبشرون في الآن نفسه بفوائد الموسم على القطاع الزراعي. كذلك يثير جمال المنطقة الجبلية والثلوج تغطيها رغبة المغربيين من داخل البلاد لزيارتها في إطار الجولات السياحية.