English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

طبيعة

شاهد: جبل أوكايمدن شمال المغرب تكسوه الثلوج الكثيفة ويبعث فرحة في نفوس رواده

رجل يركب حصانًا وسط تساقط الثلوج بغزارة في مدينة إفران الجبلية المغربية. 2017/01/21
رجل يركب حصانًا وسط تساقط الثلوج بغزارة في مدينة إفران الجبلية المغربية. 2017/01/21   -  حقوق النشر  أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

جبل أوكايمدن، شمال المملكة المغربية، تساقطت فيه كميات كبيرة من الثلوج هذه الأيام، وفي قمة هذا الجبل توجد واحدة من أهم محطات التزلج  في المغرب وإفريقيا.

وتوجد منطقة التزلج المعروفة على ارتفاع يتراوح بين 2600 مترا و3200 مترا، وتوجد فيها 6 مصاعد خاصة بالتزلج. وقد أدخل تساقط الثلوج البهجة في نفوس الأهالي وزوار المنطقة على حد سواء.

فالأهالي تدفعهم الرغبة للعمل في القطاع السياحي النشط في هذه المنطقة، كما أنهم مستبشرون في الآن نفسه بفوائد الموسم على القطاع الزراعي. كذلك يثير جمال المنطقة الجبلية والثلوج تغطيها رغبة المغربيين من داخل البلاد لزيارتها في إطار الجولات السياحية.