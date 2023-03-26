شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة حوارة بالضفة الغربية

وقعت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة حوارة بالضفة الغربية بعد تعرض أحد المنازل إلى حريق دون سقوط ضحايا.

وأظهرت فيديوهات تداولتها وسائل إعلام مجموعة من الفلسطينيين وهم غاضبون ويتحدون عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية يقفون لحراسة أمام تسفي سوكوت، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الصهيونية الدينية.

وزادت حدة التوتر ببلدة حوارة بعيد إضرام النار في منزل بالضفة الغربية هذا الأحد. وفي الوقت الذي اتهم فيه فلسطينيون بعض المستوطنين بالقيام بذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الحريق كان "حادثا" على ما يبدو. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية حيث شهد يوم السبت وقوع هجوم مسلح أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين.

ولم يسفر الحريق الذي وقع قبل الفجر ببلدة سنجل عن وقوع ضحايا أو إصابات حيث أكد صاحب المنزل، الذي لحقت به أضرار كبيرة إنه استيقظ على صوت تحطم نافذة وتمكن من إخراج أطفاله وزوجته قبل أن يحترق المنزل. وأشار شاهد عيان إلى أنه شاهد سيارات "ركابها من المستوطنين اليهود" في مكان قريب من مكان الحادث قبل دقائق من الحريق.