"خطأ فادح".. ألمانيا تحذّر إسرائيل من اعتماد عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية بعدما تقدّم به حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سيكون "خطأ فادحاً".

وقالت بيربوك في برلين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين: "نحن قلقون خصوصاً من خطة تطبيق عقوبة الإعدام".

ويثير هذا الاقتراح الجدل في إسرائيل حيث طبق القضاء المدني عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962.

وأضافت بيربوك: "في ألمانيا، نتعلّم في المدرسة أن إسرائيل، رغم أنها مهددة بالإرهاب مثل أي بلد آخر، لم تطبّق عقوبة الإعدام إلا مرة واحدة في تاريخها، بحق أدولف أيخمان".

ليست رادعة

وتابعت "لقد كان ذلك دائماً حجة مقنعة لأولئك الذين دافعوا عن إسرائيل على الساحة الدولية ضد الانتقادات غير العادلة".

وشدّدت الوزيرة على "أننا نعارض بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية".

وقالت: "في كل أنحاء العالم، تتخلى دول عن هذه الممارسة الوحشية، خصوصاً بعدما ثبت أنها ليست رادعة".

كما أعربت الوزيرة الألمانية عن تحفظها على مشروع لتعديل النظام القضائي بقيادة حكومة بنيامين نتانياهو أثار تظاهرات في البلاد.

وصادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الأحد على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي عمليات تستهدف إسرائيليين.

ومع ذلك، فإن فرص تبني النص ضئيلة إذ تميل الجماعات المتشددة، لأسباب دينية، إلى التصويت ضده.