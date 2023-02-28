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أوكرانيا

خلال 24 ساعة.. روسيا تعلن مقتل 350 جندياً أوكرانياً قرب باخموت

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بقلم:  يورونيوز
تحولت باخموت إلى نقطة إستراتيجية في الحرب بين موسكو وكييف
تحولت باخموت إلى نقطة إستراتيجية في الحرب بين موسكو وكييف   -  حقوق النشر  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أن قواته قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف: إن 350 جندياً أوكرانياً قُتلوا بالقرب من باخموت.

وأضاف أن "المجموعة الجنوبية من القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جوية مصحوبة بنيران مدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة واستهدفت القوات الأوكرانية".

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر أخرى في مناطق أخرى على الخطوط الأمامية في مقاطعة لوغانسك.

وبلغ إجمالي الخسائر، بحسب كوناشينكوف، أكثر من 500 شخص.

الوضع في باخموت

في السياق عينه، أقر قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي الثلاثاء أن الوضع "متوتر للغاية" حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس الاستيلاء عليها منذ الصيف، حيث احرزوا بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة.

ونقل مركز الإعلام الرسمي للجيش عن سيرسكي قوله: "الوضع في محيط باخموت متوتر للغاية. أرسل العدو الوحدات الأكثر جهوزية في المجموعة المسلحة فاغنر التي تحاول خرق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة".

وتقع مدينة باخموت الإستراتيجية في قلب حوض الدونباس الصناعي الذي وضعه الكرملين صلب أهدافه، ولكن المعركة عليها تحولت معركةً رمزية إلى حدّ كبير بالنسبة إلى الجانبين الروسي والأوكراني، حيث يسعى كل طرف إلى كسر شوكة الآخر وهزيمته.

المصادر الإضافية • أ ب