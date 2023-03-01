القوات الروسية تكثف هجماتها على باخموت في شرق أوكرانيا

القوات الروسية تكثف هجماتها على باخموت في شرق أوكرانيامحادثة
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن قواتها صدت ما وصفته بهجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم وإنه لم يسفر عن خسائر في صفوف قواتها حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية:
الكرملين: لا نصدق النفي الأوكراني بشنّ هجمات داخل روسيا
قال الكرملين يوم الأربعاء إنه لا يصدق ما قاله مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك بأن كييف لا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية.
جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد يوم من اتهام مسؤولين روس لأوكرانيا بمحاولة شن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، وهي الأحدث ضمن عدة محاولات داخل الأراضي الروسية لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عنها.
وقال بودولياك في تغريدة على تويتر في وقت سابق من يوم الأربعاء إن أوكرانيا "لا تشن هجمات على أراضي روسيا الاتحادية"، مضيفا أنها "تشن حربا دفاعية لتحرير كل أراضيها".
وأضاف "يتزايد الذعر والتفكك في روسيا الاتحادية، وهو ما ينعكس من خلال زيادة الهجمات الداخلية على منشآت للبنية التحتية باستخدام أدوات طائرة مجهولة الهوية". وأثار ما كتبه سلسلة من التعليقات الساخرة على تويتر حول نشاط لكائنات فضائية.
وردا على سؤال حول إنكار بودولياك لشن أوكرانيا هجمات على روسيا، قال بيسكوف "لا نصدقه".
وقال مسؤول محلي روسي إن طائرة مسيرة تحطمت يوم الثلاثاء بالقرب من محطة لضخ الغاز الطبيعي جنوب شرق موسكو فيما يبدو أنه هجوم فاشل وقع على بعد 110 كيلومترات من وسط العاصمة الروسية.
مؤسس مجموعة فاغنر: أوكرانيا تقاوم بشدة الهجوم الروسي على باخموت
قال يفغيني بريغوزين مؤسس مجموعة فاغنر يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية تقاوم بشدة محاولة روسيا السيطرة على مدينة باخموت الصغيرة وتضحي باحتياطيات إضافية مهولة في المعركة الدموية.
ويقود أعضاء مجموعة بريغوزين الهجوم في شرق أوكرانيا منذ أشهر مع تطلع موسكو للاستيلاء على باخموت، التي تدعوها باسم أرتيوموفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، لتصبح نقطة انطلاق مفيدة للاستيلاء على مدن أكبر مثل كراماتورسك وسلوفيانسك.
وحذر قادة أوكرانيون في الأيام الماضية من أن الوضع على الأرض يزداد صعوبة مع تصعيد روسيا محاولاتها لتطويق باخموت وإعلان أول انتصار كبير لها منذ أكثر من ستة أشهر بعد عدد من المعارك الأكثر دموية في الحرب.
وقال بريغوزين في رسالة صوتية قصيرة نشرتها الخدمة الإعلامية التابعة لمجموعته "الجيش الأوكراني يدفع باحتياطيات إضافية إلى أرتيوموفسك ويحاول الاحتفاظ بالمدينة بكل ما أوتي من قوة".
وأضاف "يبدي عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش الأوكراني مقاومة شرسة. دموية المعارك تتزايد يوما بعد يوم".
ولا يزال ألوف السكان داخل المدينة المدمرة التي كان يقطنها نحو 70 ألف نسمة قبل الحرب.
وبينما تواصل روسيا الضغط على أوكرانيا حول باخموت، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن قواتها صدت ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة لقوات كييف على القرم، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.
لوكاشينكو: بيلاروس تدعم "تماما" المقترحات الصينية بشأن أوكرانيا
قال رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو حليف موسكو الذي يزور الصين حاليا، الاربعاء، إنه يؤيد تماما المقترحات الصينية لتسوية النزاع في اوكرانيا التي تم كشفها الأسبوع الماضي.
قال لوكاشينكو خلال مباحثات في بكين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ "إن بيلاروس تقوم بحملة نشطة من أجل مقترحات السلام وتدعم بالكامل مبادرتكم للأمن الدولي".
ونقل المكتب الاعلامي للرئاسة البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله "جرى لقاء اليوم في فترة صعبة للغاية يتطلب مقاربات جديدة غير معهودة وقرارات سياسية مسؤولة يجب أن تهدف قبل كل شيء إلى تجنب مواجهة عالمية لن يكون فيها رابح".
بلينكن: "لا خطط" للقاء نظيريه الروسي والصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، إنه لن يلتقي وزيري الخارجية الروسي أو الصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع في نيودلهي، متهمًا موسكو بأنها لا تبدي جدية بالنسبة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال بلينكن للصحافيين في طشقند قبل توجهه إلى نيودلهي "ليس لدي أي خطط لرؤية أي منهما في مجموعة العشرين"، مضيفا أنه يتوقع المشاركة في جلسات جماعية معهم.
رفض بلينكن مقابلة لافروف شخصيًا منذ الغزو الأوكراني، كما رفض تصريحات روسيا حول استعدادها لمناقشة الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال بلينكن "إذا كانت روسيا - الرئيس بوتين - مستعدة حقًا للانخراط في دبلوماسية هادفة ضرورية لإنهاء العدوان، فسنكون بالطبع أول من يعمل للانخراط فيها، لكن لا يوجد أي دليل على ذلك".
القوات الروسية تكثف هجماتها على باخموت في شرق أوكرانيا
شنت القوات الروسية هجمات بلا هوادة على باخموت يوم الأربعاء في محاولة لتطويق المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا وإعلان أول انتصار كبير لها منذ أكثر من ستة أشهر بعد عدد من المعارك الأكثر دموية في الحرب.
وتمكنت رويترز من الوصول إلى باخموت من ناحية الغرب يوم الاثنين، وهو ما يثبت أن المدينة لم تحاصر بعد على الرغم من ضغط القوات الروسية من الشمال والجنوب لإغلاق آخر الطرق المتبقية إلى المدينة.
وارتفعت ألسنة اللهب والدخان في السماء من المباني المحترقة. واستمر دوي إطلاق النار والانفجارات الذي وصل إلى عنان السماء. وجابت المركبات المدرعة الأوكرانية الشوارع التي لم يبق فيها سوى الكلاب الضالة وسط الوحل والحطام.
ولا يزال ألوف السكان داخل المدينة المدمرة التي كان يقطنها نحو 70 ألف نسمة قبل الحرب.
الروبل الروسي ينخفض بعد انتهاء فترة سداد ضريبي
هبط الروبل الروسي يوم الأربعاء إذ فقد الدعم الذي تلقاه من فترة لسداد الضرائب، وما زالت العملة الروسية تحت ضغط بسبب القيود الغربية على صادرات موسكو من الطاقة مما يقلل من عائداتها من العملات الأجنبية.
وفي الساعة 0712 بتوقيت جرينيتش، نزل الروبل 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 75.20، وخسر 0.5 بالمئة أمام اليورو ليجري تداوله عند 79.82. كما فقد 0.8 بالمئة مقابل اليوان ليسجل 10.86.
وفقد الروبل الآن الدعم الذي تلقاه من مدفوعات ضريبية كانت مستحقة بنهاية فبراير شباط إذ حول المصدرون، في الغالب، عائداتهم من العملة الأجنبية مما يزيد الطلب على الروبل.
وأفادت شركة بي.سي.إس ورلد أوف إنفستمنتس في مذكرة أن شركات النفط الروسية يجب عليها استغلال فرصة الانخفاض التدريجي لقيمة الروبل والذي سجل أعلى مستوى له منذ سبع سنوات الصيف الماضي، إذ أنهم يدفعون الضرائب والرسوم اعتمادا على سعر الدولار، ومع ذلك فإن تكاليف التشغيل تحدد بالروبل بشكل كبير.
وزير هندي: الصراع بين روسيا وأوكرانيا محور أساسي في اجتماع مجموعة العشرين
قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا إن الصراع الروسي الأوكراني سيكون جزءا مهما من المناقشات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، لكن الهند، البلد المضيف، على ثقة من أن التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ستحظى باهتمام مماثل.
وأضاف كواترا للصحفيين يوم الأربعاء، مع وصول وزراء الخارجية إلى نيودلهي لحضور الاجتماع "نعم، نظرا لطبيعة وتطور الوضع في الصراع الروسي الأوكراني، سيكون الأمر نقطة مهمة في المناقشات".
وصرح بأن "المسائل المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة والأسمدة، وتأثير الصراع على هذه التحديات الاقتصادية التي نواجهها، من بين أمور أخرى، ستحظى أيضا بالاهتمام اللازم".
ويحضر الاجتماع 40 ممثلا من بينهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيراه الأمريكي أنتوني بلينكن والصيني تشين قانغ.
وسيقام عشاء للترحيب بالوفود في وقت لاحق يوم الأربعاء، على أن تنطلق المناقشات يوم الخميس.
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع الغنية بالإضافة إلى روسيا والصين والهند والبرازيل وأستراليا والسعودية، ودول أخرى.
يأتي الاجتماع بعد أيام من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في بنجالورو الذي هيمن على مناقشاته الغزو الروسي لأوكرانيا.
أوكرانيا تحث الأمم المتحدة وتركيا على بدء محادثات لتمديد اتفاق الحبوب
قال مصدر بالحكومة الأوكرانية يوم الثلاثاء إن أوكرانيا وجهت نداء إلى الأمم المتحدة وتركيا لبدء مفاوضات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
كان يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني قد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن كييف ستطلب من جميع الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق لعام على الأقل بما يشمل موانئ ميكولايف.
وأتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر تشرين الثاني وسينتهي العمل به في 18 مارس آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده.
وقال المصدر يوم الثلاثاء "لقد بعثنا رسالة نطلب فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 مارس آذار قريب جدا، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن".
وتراجعت صادرات أوكرانيا، وهي واحدة من كبار زارعي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، من الحبوب 27 بالمئة تقريبا لتصل إلى 31.8 مليون طن في موسم 2022 و2023 حتى 27 فبراير شباط متأثرة بانخفاض المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.
باخموت تشهد هجوماً روسياً وتحطم مسيّرة بالقرب من موسكو
أكد الجيش الأوكراني الثلاثاء أن الوضع "متوتر جدًا" حول باخموت، جبهة القتال المشتعلة في شرق أوكرانيا حيث تحاول القوات الروسية محاصرة المدينة.
وفي روسيا، أفاد الجيش من جهته بأنه أسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البنى التحتية المدنية، من دون التسبب بأضرار. وتحطمت إحداها في منطقة العاصمة موسكو للمرة الأولى.
توازياً، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنّ دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضواً في التحالف بناء على طلبها، ولكن هذا احتمال "على المدى الطويل".
وعلى الرغم من اختلاف الخبراء بشأن أهميتها الاستراتيجية، تكتسي باخموت أهمية كبيرة من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تفقد الجبهة في كانون الأول/ديسمبر، أقسم بالدفاع عن هذه المدينة المحصنة "لأطول فترة ممكنة".
ومساء الثلاثاء قال زيلينسكي في رسالته المصوّرة المسائية اليومية إنّ "أكبر المصاعب هي، كما في السابق، في باخموت (...) روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنّها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا بدون توقّف. المعارك لا تنفكّ تحتدم".