جمعية "أكسس ناو": الهند الأولى عالميا في قطع الإنترنت للعام الخامس على التوالي

ذكرت جمعية "أكسس ناو" المعنية بالدفاع عن حق الوصول إلى الإنترنت، إن الهند تعتبر وبفارق كبير أكثر بلد في العالم فرض انقطاعا للإنترنت في 2022، لتتصدر البلاد القائمة للعام الخامس على التوالي.

وقالت الجماعة المدافعة عن الحقوق الرقمية ومقرها نيويورك في تقرير نشر يوم الثلاثاء، إن من بين 187 انقطاعا للإنترنت رصدته حول العالم، حدث 84 إغلاقا في الهند، 49 في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير.

وأشار التقرير إلى أن "السلطات أعاقت الوصول إلى الإنترنت 49 مرة على الأقل في كشمير بسبب الاضطرابات السياسية والعنف في البلاد، بما في ذلك 16 أمرا متتاليا بفرض حظر لمدة ثلاثة أيام كاملة يشبه حظر التجوال في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022".

وتعتبر كاشمير منذ فترة طويلة منطقة نزاع بين الهند وباكستان التي تطالب بالسيطرة على الإقليم بالكامل، لكنها لا تحكم سوى أجزاء منه فقط.

وفي أغسطس/ آب 2019، ألغت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندية بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي في ولايتي جامو وكشمير اللتين تقطنهما أغلبية مسلمة وقسمتهما إلى أراض تخضع للحكم الاتحادي.

وتفرض الحكومة الهندية بانتظام، ومنذ ذلك الوقت، قيودا على الاتصالات في المنطقتين لدواع أمنية، الأمر الذي أدانته جماعات حقوقية ووصفته بأنه إجراء لسحق المعارضة.

ويحارب مسلحون حكم الهند في كشمير منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتتهم الدولة الواقعة في جنوب آسيا باكستان بإذكاء التمرد، لكن إسلام أباد تنفي هذه التهم.

وذكرت الجمعية غير الحكومية، أنه وبالرغم من تقدم الهند على دول العالم كافة في قطع الإنترنت، إلا أن العام الماضي كان أول عام منذ 2017 يشهد أقل من 100 انقطاع للإنترنت في البلاد.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية في القائمة بعدما قطع الجيش الروسي الوصول إلى الإنترنت نحو 22 مرة.

وتلت إيران أوكرانيا بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت 18 مرة العام الماضي ردا على احتجاجات مناهضة للحكومة.