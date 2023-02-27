ملاحقة نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جرمان أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب

فتح مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس، تحقيقاً في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جرمان أشرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية، مؤكداً ما كشفته صحيفة "لو باريزيان".

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/فبراير وفق ما أفادت "لو باريزيان" في معلومات أكدها المصدر لفرانس برس.

وفي اتصال مع فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".

ووفقاً للمصدر نفسه المطلع على القضية، توجهت هذه المرأة الى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

اتصلت فرانس برس بباريس سان جرمان للوقوف على رأيه، لكنها لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة.

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

وكان ابن الـ24 عاماً من الركائز الأساسية التي قادت المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر الى انجاز أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنتهي المغامرة على يد صديقه العزيز زميله في سان جرمان كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي بطل 2018.