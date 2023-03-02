كييف تندد بـ"استفزاز متعمد" بعد إعلان روسيا تسلل "مخربين" إوكرانيين إلى أراضيها

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بلينكن عقد لقاء "مقتضبًا" مع لافروف هو الأول منذ بداية الحرب في أوكرانيا (مسؤول أميركي)

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لفترة وجيزة في نيودلهي الخميس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أول لقاء من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل عام، على ما أفاد مسؤول أميركي.

واستمر اللقاء لأقل من عشر دقائق وعقد على هامش محادثات مجموعة العشرين، بعد يوم على إعلان بلينكن أنه لا يخطط للقاء نظيريه الروسي أو الصيني، حسبما قال مسؤول أميركي كبير.

وقال المسؤول إن بلينكن سعى "لدحض أي فكرة لدى الروس عن أن دعمنا يتراجع" بشأن أوكرانيا بعد تزايد الدعم من حلفاء أوروبيين لمبادرات سلام.

وأكد أن بلينكن أراد "نقل تلك الرسالة مباشرة" كما حض روسيا على الحوار مع أوكرانيا على أساس المطالب التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال "نأمل دائما في أن يتراجع الروس عن قرارهم وأن يكونوا مستعدين للانخراط في عملية دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم" مضيفا "لكنني لن أقول بعد الخروج من ذلك اللقاء أن هناك أي توقعات بأن تتغير الأمور في المدى القريب".

ودعا بلينكن روسيا إلى إطلاق سراح بول ويلان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية والمسجون منذ اواخر 2018، والتراجع عن قرارها بتعليق معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، آخر اتفاقية من نوعها بين العدوين في فترة الحرب الباردة.

وأبلغ بلينكن لافروف أن "المعاهدة تصب في مصلحة بلدينا وكذلك في مصلحة الأمن الدولي، إذ ينتظر منا العالم التصرف بمسؤولية عندما يتعلق الأمر بالأمن النووي" على ما قال المسؤول.