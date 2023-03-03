بلينكن من الهند: "العدوان الروسي على أوكرانيا يؤثر على العالم"

شارك وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في ندوة أقيمت في العاصمة الهندية نيودلهي الجمعة، وذلك في أعقاب اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول العشرين الذي استضافته الهند الخميس.

وشارك في الحوار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بالإضافة إلى وزير الخارجية الهند، الدولة المضيفة، سوبراهمانيام جايشانكار.

بلينكين أكد أن بلاده تركز اهتمامها على الحرب في أوكرانيا، ولكنها في الوقت ذاته لا تزال تهتم بمناطق أخرى من العالم، بما في ذلك منطقة المحيطيْن الهندي والهادي.

"الإفلات من العقاب"

وتابع بلينكين أن الدول في جميع أنحاء العالم تولي اهتمامًا وتفهم أهمية دعم أوكرانيا. مضيفا: "إذا سمحنا لروسيا أن تفعل ما تفعله في أوكرانيا دون عقاب، فإن هذا سيكون رسالة إلى المعتدين في كل مكان بأنهم قد يكونون قادرين على الإفلات من العقاب أيضًا".

وزراء خارجية الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة (من اليمين إلى اليسار) Olivier Douliery/AFP

وقال بلينكين أيضًا إن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند تعمل معًا لتوفير "خيارات إيجابية ومساعدات بناءة" لجميع دول العالم، وسمى مثالا على ذلك الدعم في مجال لقاح وباء كوفيد والبنية التحتية والمعونات الإنسانية.

وكان بلينكن قد أعلن في وقت سابق أنّه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء المقتضب الذي جمعهما على هامش اجتماع مجموعة الدول العشرين "إنهاء الحرب العدوانية" الروسية على أوكرانيا.

وقال الوزير الأميركي للصحافيين "لقد قلت لوزير الخارجية (الروسي) ما سبق وأن قلته، على غرار كثر آخرين، الأسبوع الماضي في الأمم المتّحدة وما قاله العديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اليوم: ضعوا حدّاً لهذه الحرب العدوانية وانخرطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر سلاماً عادلاً ودائماً".