شاهد: انطلاق مهرجان "عيد الألوان" في العاصمة الهندية وسط أجواء الفرح

تشهدُ العاصمة الهندية، نيودلهي، في هذه الأُيام، فعّاليات مهرجان "عيد الألوان" الشعبي السنوي، الذي يحتفل فيه أتباع الديانة الهندوسية، بانتهاء فصل الشتاء وحلول الربيع، وبانتصار الخير على الشر.

مهرجان "عيد الألوان" الذي يُطلق عليه أيضاً اسم "هولي" يعود لقرون خلت، ويعدّ مناسبة دينية مقدسة للهندوس ويتم الاحتفال به وسط أجواء من الفرح والسعادة.

الهندي فريندافان داس وهو من أتباع الديانة الهندوسية، يقول موضحاً: "حين بدأت حياة البشر على الأرض، قام الإله كريشنا وهو واحد من أقدس الآلهة في الديانة الهندوسية، بلعب دور هولي في حماية البشرية".

ويضيف داس أن "مهرجان هولي هو أحد أكثر المهرجانات شهرةً وشعبيةً لدى أتباع الديانة الهندوسية"، على حد تعبيره.

ومن ناحيته، يقول الهندوسي راتي: إن "الاحتفال بمهرجان هولي أو مهرجان ألوان الربيع يتم في منطقة بالهند، ونقوم في هذا اليوم باللعب والتراشق بالألوان المائية، ونحضن بعضنا بعضاً ونقدم الحلويات".