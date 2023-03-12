مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية قرب نابلس

أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ثلاثة فلسطينيين مسلحين برصاص جنود إسرائيليين، واعتقال شخص رابع، صباح الأحد قرب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن فتحوا النار على موقع عسكري إسرائيلي.

ووقع تبادل إطلاق النار على حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب مدينة نابلس.

وقال سكان صرة لوكالة "فرانس برس" إنهم سمعوا عيارات نارية حوالي الساعة 03,30 بالتوقيت المحلي.

كما ذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال جثامين الفلسطينيين إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي احتفظ بالجثامين.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فقد أطلق مسلحون النار الليلة، على قوة كانت في موقع عسكري بالقرب من مفترق جيت، وردت قوة من دورية غولاني، كانت تقوم بنشاط استباقي في المنطقة، بإطلاق النار على المسلحين.

وأشارت إلى أن الجيش صادر ثلاث بنادق من طراز M-16 ومسدس وخراطيش كانت بحوزة المسلحين، وسلمت القوات الأمنية الشخص الرابع لمزيد من التحقيق.

تصعيد في الضفة

ويوم الجمعة الماضي، قُتل فلسطينيان اثنان أحدهما قاصر برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أمير عودة (16 عاماً) توفي "متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية".

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "مشتبهاً به" اقترب من موقع عسكري في قلقيلية و"ألقى زجاجة حارقة على جنود من مسافة قريبة"، فرد الجنود "بفتح النار" وأصاب أحدهم شخصاً.

ويأتي الهجوم في أجواء من التوتّر الشديد وتصاعد في العنف المرتبط بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تولّي واحدة من أكثر الحكومات يمينيّةً في تاريخ إسرائيل السلطة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر.