إصابة 3 عسكريين سوريين بقصف إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة

أصيب 3 عسكريين سوريين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف بالصواريخ بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، حسبما أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية.

ولفت المصدر إلى أن "العدوان الذي نُفّذ انطلاقاً من شمالي لبنان، تسبب ببعض الخسائر المادية في المنطقة".

استهداف سابق لمطار حلب

ويوم الجمعة الماضي، عاد مطار حلب الدولي إلى الخدمة بعد 3 أيام على ضربة إسرائيلية طالت مدرج الهبوط، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية وكالة فرانس برس.

وكانت وزارة الدفاع السورية أفادت، الثلاثاء، عن تعرض المطار لضربة إسرائيلية أدت إلى خروجه عن الخدمة، لكن دون الإعلان عن سقوط قتلى.

وعلى مرّ السنوات الماضية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار حلب الدولي مرات عدة، وأخرجته من الخدمة في أيلول/ سبتمبر الماضي لأيام عدّة.

وفي 19 شباط/فبراير الماضي، قتل 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.