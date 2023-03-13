أعداد غير مسبوقة من المهاجرين غير النظاميين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا

هناك حالة طوارئ في النقطة الساخنة لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا ارتفاعاً كبيراً في الأيام القليلة الماضية، كما أن المنطقة الساخنة التي يمكنها استضافة نحو 400 شخص قد ازدحمت بأكثر من 2000 مهاجر.

وقال رئيس صقلية، ريناتو شيفاني، الذي توجه إلى لامبيدوزا يوم الأحد منذ ليلة الجمعة حيث احدث جسر جوي لإرسال البطانيات والملابس والإمدادات اللازمة: "جئنا إلى هنا للتحقق من الوضع الصحي، لكن من الواضح أن المحافظ فاليريو فالنتي سيفعل ذلك أيضاً. منذ ليلة الجمعة، ننظم عمليات شحن البطانيات والملابس للأطفال وغير ذلك لمواجهة هذا الحجم غير المتوقع من عمليات الرسوّ، نحن هنا للتحقق من وصولهم. لا تساعد حالة الطقس على وصول سفن البضائع الثقيلة. لدينا جسر جوي ونحن هنا للتحقق من كيفية عمله. وبالتالي ، فهي زيارة عملياتية أكثر منها زيارة سياسية".

وأضاف شيفاني أنه ذهب إلى جزيرة صقلية الصغيرة للتحقق من الوضع ووصول الإمدادات وقال: " في الأيام القليلة الماضية، رسا (هنا) أكثر من 2500 شخص، لم يحدث من قبل. إننا نتعامل مع حدث غير عادي وغير متوقع، ونبذل قصارى جهدنا لمعالجة هذا الموقف. أما بالنسبة لحالات الطوارئ والوصول، فهما جزء من مشكلة لم يتم حلها مع الاتحاد الأوروبي ".

منذ بداية هذا العام وحتى صباح يوم 10 آذار/ مارس ، وصل 17،592 مهاجراً إلى إيطاليا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين الذين دخلوا في العام الماضي (5،995) والعام الذي سبقه أيضاً (5،976).