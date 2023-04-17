شاهد: وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا

بقلم: يورونيوز

وصل مئات المهاجرين إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع في الوقت، الذي تواصل فيه حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني صياغة تفاصيل الإجراءات الجديدة المثيرة للجدل للحد من تدفق المهاجرين.

وقد وصلت صباح هذا الاثنين سفينة تابعة لخفر السواحل على متنها نحو 200 مهاجر إلى ميناء كاتانيا. وكان هؤلاء جزءًا من مجموعة ضمّت 600 شخصا تمّ إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالي يوم الأحد في قرب المياه الإقليمية المالطية وتمّ نقل البقية إلى صقلية على متن سفينة تابعة فرونتكس وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

كما وصل 300 مهاجر آخر إلى ميناء أوغوستا يوم الأحد على متن سفينة تابعة للبحرية، ليصل عدد المهاجرين الذين بلغوا السواحل الإيطالية مؤخرًا إلى ما يقرب من 33000 شخص وصلوا عن طريق البحر في عام 2023 مقارنة بـ 8432 مهاجر بحلول نفس التاريخ من العام الماضي.

وفرضت الحكومة اليمينية في إيطاليا الأسبوع الماضي حالة طوارئ لمدة ستة أشهر للتعامل مع الوضع على خلفية ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا.

ويعني القرار تخصيص 5 ملايين يورو لهذا الغرض بعد أن أشارت الأرقام إلى وصول 3000 مهاجر في غضون ثلاثة أيام. ويجازف آلاف المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث أكدت هيئة الهجرة تسجيل 441 حالة وفاة وسط البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023.