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ألمانيا

ضبط 26 كيلوغراماً من الكوكايين قيمتها بالملايين على الحدود الألمانية النمساوية

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية للشرطة الألمانية أثناء تفتيش حافلات على الحدود الألمانية النمساوية
صورة أرشيفية للشرطة الألمانية أثناء تفتيش حافلات على الحدود الألمانية النمساوية   -  حقوق النشر  AP Photo

ضبطت الشرطة الألمانية 26 كيلوغراما من الكوكايين في سيارة أثناء تفتيش على الحدود مع النمسا في منطقة "ألغوي"

بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. وقالت مكتب مكافحة الجريمة في عاصمة الولاية ميونخ الثلاثاء إن المخدرات كانت مخبأة في عدة علب في صندوق سيارة فولكسفاغن شاران، وإن قيمة المخدرات يصل إلى ملايين اليورو.

وحسب الشرطة فإن سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 35 عاما قد تم اعتقاله مع ابنه، وأن قاضي التحقيق أمر بسجنهما قيد التحقيق. ولم تنتشر تفاصيل عن هوية سائق السيارة أو ابنه. وحسب ما قالته وسائل إعلام محلية، فإن ضبط المخدرات حصل في 10 آذار / مارس عندما لاحظت شرطة الحدود سيارة مشبوهة على الشارع السريع رقم 17. 

أما السيارة والمخدرات التي تم ضبطها فقد صادرتها الشرطة من أجل فحصها.

المصادر الإضافية • د ب أ