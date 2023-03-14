ضبط 26 كيلوغراماً من الكوكايين قيمتها بالملايين على الحدود الألمانية النمساوية

ضبطت الشرطة الألمانية 26 كيلوغراما من الكوكايين في سيارة أثناء تفتيش على الحدود مع النمسا في منطقة "ألغوي"

بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. وقالت مكتب مكافحة الجريمة في عاصمة الولاية ميونخ الثلاثاء إن المخدرات كانت مخبأة في عدة علب في صندوق سيارة فولكسفاغن شاران، وإن قيمة المخدرات يصل إلى ملايين اليورو.

وحسب الشرطة فإن سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 35 عاما قد تم اعتقاله مع ابنه، وأن قاضي التحقيق أمر بسجنهما قيد التحقيق. ولم تنتشر تفاصيل عن هوية سائق السيارة أو ابنه. وحسب ما قالته وسائل إعلام محلية، فإن ضبط المخدرات حصل في 10 آذار / مارس عندما لاحظت شرطة الحدود سيارة مشبوهة على الشارع السريع رقم 17.

أما السيارة والمخدرات التي تم ضبطها فقد صادرتها الشرطة من أجل فحصها.