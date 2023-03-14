شاهد: جنود أوكرانيون ينهون دورة تدريبية مكثقة لاستخدام دبابات ليوبارد في إسبانيا

يُنهي 55 جندياً أوكرانياً هذا الأسبوع تدريباً استمر شهراً في إسبانيا لاستخدام دبابات ليوبارد 2 أرسلتها دول غربية لكييف أو وعدتها بذلك، على ما أعلنت مدريد أمس الإثنين.

وبعد وصولهم إلى إسبانيا في منتصف شباط/فبراير، يُتوقّع أن يتوجّه هؤلاء الجنود الأوكرانيون إلى بولندا الأربعاء، قبل الذهاب إلى جبهة القتال الأوكرانية، حسبما أفاد مصدر حكومي إسباني.

تلّقى العسكريون تدريباً على مدى 12 ساعة يومياً وستة أيام أسبوعياً في قاعدة سان غريغوريو العسكرية في مدينة سرقسطة في شمال شرق إسبانيا، حسبما قال أحد العسكريين الإسبان.

وهذا التدريب العملي والتقني والتكتيكي بشكل أساسي، يشكّل جزءاً من المساعدة العسكرية التي تقدّمها دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وأشار النقيب كونتريراس (اسم مستعار) إلى أن هؤلاء الجنود، الذين تراوح أعمارهم بين 21 و60 عاماً، ولديهم خبرة سابقة في قتال الدبابات، "يودّون العودة إلى بلادهم"، وسيفعلون ذلك "بمعرفة أكثر من مقبولة بالدبابات القتالية من طراز" ليوبارد 2A4.

ولفت إلى أن "رغم اختلاف الدبابات القتالية، هناك الكثير من الأنظمة المتشابهة، وهذا يسهّل الأمور كثيراً" مضيفاً أن الجنود الأوكرانيين أكّدوا أن دبابات ليوبارد هذه "تتمتع بقدرات فائقة على تلك التي استخدموها من قبل وتلك التي يواجهونها" من الجانب الروسي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في شباط/فبراير إرسال ست دبابات من طراز ليوبارد 2A4 وربما أربع دبابات أخرى في وقت لاحق. وأرسلت دول غربية أخرى مثل بولندا وألمانيا والسويد والنروج وفنلندا وكندا دبابات ليوبارد لأوكرانيا أو وعدت بإرسالها لمواجهة الغزو الروسي.