شاهد: مكافأة بـ11 ألف يورو لجندي روسي دمّر دبابة ليوبارد ألمانية الصنع

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الدفاع الروسية إن جندياً دمّر دبابة ليوبارد من صناعة ألمانية خلال المواجهات في أوكرانيا تلقى مبلغاً قدره مليون روبل [نحو 11 ألف يورو]، مصدره "صندوق رجال الأعمال السيبيري".

وأظهر شريط فيديو نشرته الوزارة ألكساندر كاريلين، وهو رجل سياسي روسي، يزور الجندي أندري كرافتسوف في مستشفى عسكري بموسكو ويسّلمه المكافأة وقيمتها مليون روبل.

وقال كرافتسوف: "ابتعدت إلى أحد الجوانب لأحاول تحديد مكان المدرعات التي أطلقت النيران علينا. ثم أطلقت النار وكان هناك دخان في كلّ مكان. فقط في المستشفى أخبروني إنها كانت دبابة ليوبارد ألمانية".

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقديم مكافآت مادية، للجنود الذي يدمّرون دبابات ألمانية أو مدرعات قدّمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع إنها قدّمت في 2022 مكافآت مالية لأكثر من عشرة آلاف جندي روسي، دمروا أو صادروا معدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، مقابل 3193 جندياً تلقوا مكافآت في 2023.

وقالت الوزارة إن الجنود تلقوا المكافآت لقاء تدمير أو مصادرة 11.586 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية في 2022 و4415 وحدة من المعدات الغربية والأوكرانية في 2023.