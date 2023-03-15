الصين "ترحّب" بقرار هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية معها

رحّبت الصين الأربعاء بقرار هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية "رسمية" مع بكين، ما يهدّد علاقات هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى مع تايوان.

وكتبت رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو الثلاثاء في تغريدة أنها "أصدرت التعليمات لوزير الخارجية إدواردو رينا للإشراف على إقامة علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية".

ولم تتطرق كاسترو صراحة إلى مستقبل العلاقات مع تايوان. وهندوراس هي من بين 14 دولة لا تزال تعترف بتايوان دبلوماسياً. إلا أن تايبيه طلبت على الفور من هندوراس عدم اتخاذ "هذا القرار غير المناسب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة: "الصين مستعدّة لتطوير علاقات صداقة وتعاون مع كل دول العالم، بما في ذلك هندوراس بناءً على مبدأ صين واحدة".

وأضاف: "نرحّب بقرار هندوراس" بهذا الشأن.

وتعتبر الصين، أن جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد ان تستعيدها بالقوة لو استدعى الأمر.

وعادة ما يؤدي اعتراف دولة ما ببكين إلى قطع علاقاته بتايوان بحكم الأمر الواقع، عملا بمبدأ الصين واحدة.