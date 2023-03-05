تصريحات صينية تثير حفيظة تايوان.. تايبيه: يجب على بكين احترام سيادتنا

اعتبر رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ اليوم الأحد، أنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين، وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها، وقد زادت من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية رداً على ما تصفه "بالتواطؤ" بين تايبيه وواشنطن الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان.

جاء حديث رئيس الوزراء في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني NOEL CELIS/AFP or licensors

ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في آب/ أغسطس رداً على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت.

"صين واحدة"

وقال لي في حديثه في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

وأضاف أمام نحو 3 آلاف مندوب في قاعة الشعب الكبرى في بكين أنه يتعين على الحكومة تنفيذ "سياسة حزبنا لحل قضية تايوان" و"اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد".

وقال: "علينا تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع عملية اعادة التوحيد السلمي للصين".

وعرضت رئيسة تايوان تساي إينغ وين مراراً إجراء محادثات مع الصين وهو أمر قوبل بالرفض لأن بكين تعتقد أنها انفصالية.

وترفض حكومة تايوان بشدة مطالبات بكين بالسيادة عليها، وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليوناً هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

وجاء الرد التايواني سريعاً، حيث شدد مجلس شؤون السياسة الصينية في البلاد على أنه "يتوجب على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية".

وأضاف: "على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين".