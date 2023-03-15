شاهد: تكريماً للمرأة في عيدها.. نساء يتعلمن فنون الدفاع عن النفس في المكسيك

انضمت مئات النساء إلى حصص تدريب للدفاع عن النفس في إيزتابالابا في المكسيك، تكريماً لهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق في اليوم الثامن من شهر آذار/ مارس من كل عام.

وقالت المشاركة بلانكا نارس: "عندما نكون في خطر، يمكننا على الأقل التصرف والدفاع عن أنفسنا في المواقف الصعبة".

وتضيف ناريس، وهي من سكان إيزتابالابا: أعتقد أن انعدام الأمان موجود في أي زمن ومكان، وحتى في المنزل. العنف موجود في جميع المجالات، ومن الواضح أن مثل هذه الفعاليات مهمة جداً بالنسبة للعديد من الأشخاص، وليس فقط النساء".

بدورها، اعتبرت إحدى المشاركات، والتي رفضت الإفصاح عن اسمها، أنه من "المهم جدًا أن نتعلم كنساء أن ندافع عن أنفسنا، وكيف نفعل ذلك، وكيف يمكننا التغلب على كل شيء كي لا نشعر بالعجز وعدم الأمان".