شاهد: القوات الأمريكية تنشر فيديو للحظة تسبب طائرة روسية بإسقاط مسيّرتها في البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو ادعت فيه أنه لمقاتلة روسية أثناء اقترابها من طائرة مسيّرة كانت قد سقطت هذا الأسبوع في البحر الأسود.

ويظهر في الفيديو اقتراب الطائرة الروسية من المسيّرة أكثر من مرة، منفذة بعض المناورات، قبل أن تصطدم فيها وينتهي بث الفيديو، ما يعني سقوط المسيّرة.

استمرار تداعيات الحادثة

وتستمر تداعيات حادثة سقوط الطائرة المسيّرة الأمريكية فوق البحر الأسود، بعد تدخل من طائرة حربية روسية وفق واشنطن.

فقد دعا السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن الأربعاء إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" قرب الحدود الروسية.

وقال أنتونوف في بيان عبر تلغرام: "ننطلق من مبدأ أن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات لاحقة عبر وسائل الإعلام وستتوقف عن عمليات التحليق قرب الحدود الروسية".

في المقابل، دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي.

وقال والاس خلال معرض (دي.إس.إي.آي) اليابان الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو: "الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك. قال الأمريكيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنيًا".

"حادث تصادم"

والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن وزارته استدعت السفير الروسي لدى واشنطن، إثر "حادث تصادم" بين مقاتلة روسية وطائرة استطلاع مسيرة أمريكية.

ولبى السفير الروسي الاستدعاء ووصل إلى مقر الخارجية في واشنطن بحسب ما ذكره البيت الأبيض.

وفي حادثة هي الأخطر منذ غزو روسيا جارتها الدولة الشيوعية السابقة في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، وقع، بحسب الجانب الأمريكي، احتكاك بين طائرتين، الأولى أمريكية مخصصة للاستطلاع والثانية مقاتلة روسية.

وقال الجيش الأمريكي إن المسيرة كانت تقوم بجولة روتينية في "المجال الجوي الدولي" عندما اصطدمت بها مقاتلة روسية من طراز سو 27 ما أدى إلى سقوط المسيرة.