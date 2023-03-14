الجيش الأمريكي يعلن اصطدام مقاتلة روسية بطائرة مسيرة تابعة له فوق البحر الأسود

قال الجيش الأمريكي اليوم، الثلاثاء، إن مقاتلة روسية من طراز سو-27 (سوخوي)، اصطدمت بطائرة مسيرة تستخدم لأغراض تجسسية من نوع ريبر، تابعة له، فوق البحر الأسود.

ويراقب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المنطقة بتركيز عالٍ منذ بداية حرب أوكرانيا في شباط-فبراير 2022.

وقال الجيش الأمريكي إن المسيرة كانت تقوم بجولة روتينية في "المجال الجوي الدولي" عندما اصطدمت بها مقاتلة روسية من طراز سو 27 ما أدى إلى سقوط المسيرة.

من جانبها أدانت واشنطن ما وصفته بـ"التصرف المتهور" بعد اصطدام الطائرة الروسية بالمسيّرة الأمريكية.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هذا النوع من الحوادث فوق البحر الأسود ليس خارجاً عن المألوف، لكن أضاف أن "هذا الحادث جدير بالملاحظة بسبب أن كان غير آمن وغير مهني."

وأشار كيربي إلى أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بما حدث وأكد أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتواصل مع وزارة الخارجية الروسية مضيفاً أن الحادث لن "يردع" الجيش الأمريكي عن تنفيذ مهماته.

وقال كيربي: البحر الأسود ليس ملكاً لأي دولة. سنواصل القيام بما نحتاج إلى القيام به من أجل مصالح أمننا القومي في ذلك الجزء من العالم.

من غير المؤكد أن الطائرة أُسقطت

أكد مصدران عسكريان غربيان لوكالة الثلاثاء تعرض طائرة مسيّرة من طراز ريبر أمريكية الصنع "لحادث" أثناء تحليقها فوق البحر الأسود. ولكن أحد المصدرين أكد أن "شيئاً ما حدث، ولكن ليس لدينا تأكيد أن الطائرة المسيَّرة أسقطت. التحقيق جار".

ولم يذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً إلى حساسية المعلومات، الدولة التي تشغل المسيَّرة التي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع وكذلك العديد من حلفائها في الناتو.

في السياق ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي، وهو كريستوفر كافولي، أبلغ الحلفاء بالحادثة.