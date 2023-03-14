أوكرانيا تُعلن صد القوات الروسية.. معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموت

أوكرانيا تُعلن صد القوات الروسية.. معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموتمحادثة
أعلنت القوات الأوكرانية والروسية الإثنين أنّها تخوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.
وتحوّلت هذه المدينة إلى رمز للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الكرملين، بينما تأمل كييف في استنفاد قوات العدو هناك كي تصبح في وضع يمكّنها من شنّ هجوم مضاد واسع.
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دبلوماسي روسي: لم يتم إطلاعنا على سير التحقيقات بشأن تفجيرات نورد ستريم
أعلن دبلوماسي روسي كبير اليوم الثلاثاء إنه لم يتم إطلاع بلاده على سير التحقيقات بشأن التفجيرات التي تعرض لها خطا أنابيب نورد ستريم العام الماضي، وسلمت موسكو تقريراً يؤكد ذلك للأمم المتحدة.
وأوضح دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى المنظمة أن روسيا أعدت "وثيقة رسمية" تستند إلى مراسلاتها مع الدنمرك والسويد وألمانيا وقدمت نسخاً منها إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عبر منصة تلغرام: "تتيح الوثائق لزملائنا في الأمم المتحدة التحقق من أن المزاعم الخاصة بأن هذه الدول أبلغتنا بالتقدم الذي أحرزته تحقيقاتها غير صحيحة".
واشنطن تنفي وقوفها وراء تفجير نورد ستريم وتصف تقرير هيرش "بالكاذب"euronewsاتهامات خطيرة وجهها الصحفي الاستقصائي البارز سيمور هيرش للإدارة الأمريكية بالضلوع في تفجير خط أنابيب نوردستريم للغاز في بحر الشمال. لكن البيت الأبيض نفى ذلك ووصف تقرير هيرش بأنه من نسج الخيال.
روسيا: اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب سيمدد تلقائيًا ما لم يوجد اعتراض
ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية اليوم الثلاثاء أن اتفاقًا يتيح التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود سيجري تمديده تلقائيًا بعد انتهاء العمل به يوم 18 آذار/ مارس ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه.
وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن أيًا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن.
وأشارت روسيا أمس الإثنين إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يومًا. وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.
ونقلت تاس عن المصدر قوله: "ما لم يكن لدى الأطراف اعتراضات فسيستمر الاتفاق بعد 18 آذار/ مارس".
الجيش الأوكراني: صدّينا كل محاولات روسيا للسيطرة على باخموت
نقل المكتب الإعلامي للجيش الأوكراني عن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي أنّ "وحدات هجومية تابعة للمجموعة الروسية المسلّحة فاغنر تهاجم من اتجاهات عدّة في محاولة لاختراق دفاع قواتنا والتقدّم نحو أحياء الوسط في باخموت".
وأكّد سيرسكي أنّ القوات الأوكرانية "تُلحق خسائر كبيرة بالعدو" في هذه المعركة التي تعدّ الأطول منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.
وقال: "صُدّت كلّ محاولات الاستيلاء على المدينة بنيران المدفعية والدبابات".