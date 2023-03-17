ترامب ينشر على فيسبوك ويوتيوب لأول مرة منذ تعليق حساباته في 2021

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على فيسبوك ويوتيوب الجمعة للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب الاعتداء على مبنى الكابيتول.

وكتب الزعيم الجمهوري السابق الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024، "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد".

وحظر الموقع الأزرق حساب ترامب في اليوم التالي لتمرد 6 كانون الثاني/يناير 2021، عندما حاول حشد من مؤيديه وقف عملية تنصيب جو بايدن من خلال اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

هذا وأوصت لجنة بالكونغرس الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر الماضي بمحاكمة ترامب لدوره في اعتداء الكابيتول.

كما تم حظر حساب ترامب على تويتر الذي يضم 88 مليون متابع مباشرة بعد أعمال الشغب، ما دفع الجمهوري البالغ 76 عاما للتواصل مع أنصاره عبر منصته الخاصة "تروث سوشال" حيث لديه أقل من خمسة ملايين متابع.

وأعاد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك تفعيل حساب ترامب على المنصة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح لولاية رئاسية أخرى، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.