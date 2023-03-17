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المملكة المتحدة

فيديو: الأمير ويليام يقلد زوجته برتبة عقيد أثناء مشاركتهما في عيد القديس باتريك

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الأمير ويليام والأميرة كيت يتوسطان الحرس الإيرلندي
الأمير ويليام والأميرة كيت يتوسطان الحرس الإيرلندي   -  حقوق النشر  Chris Jackson/WPA Rota

شارك أمير ويلز وزوجته كيت ميدلتون في احتفال موكب عيد القديس باتريك يوم الجمعة،  أُقيم الاحتفال السنوي في ألدرشوت في أنجلترا، وشهد أيضًا تسليم ويليام زوجته رتبة عقيد في الحرس الإيرلندي.

قال ويليام: "لقد كان هذا أعظم تكريم في حياتي، أن أحمل هذا اللقب. أنا فخور بكل ما يمثله، تمامًا كما أنا فخور جدًا بكل فرد منكم".

بينما أعلنت كيت عن تكريسها للرتبة الفخرية (عقيد في الحرس الأيرلندي).

وقالت: "إنه لشرف حقيقي حقًا أن أكون عقيدك. أنا هنا لأستمع إليك، ولأدعمك ولأدعمك في كل ما تفعله. هذه مسؤولية لا أستخف بها".

المصادر الإضافية • أ ف ب