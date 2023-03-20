دراسة: الجفاف قد يكون سبّب وفاة 43 ألف شخص في الصومال في 2022 نصفهم من الأطفال دون الخامسة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "الجفاف قد يكون خلف وفاة 43 ألف شخص في الصومال في 2022 نصفهم من الأطفال دون الخامسة".

ووفق تقارير أممية، نزح أكثر من 755 ألف شخص داخليًا في الصومال بسبب الجفاف الشديد هذا العام، وبهذا يصل العدد الإجمالي للنازحين إلى مليون شخص منذ كانون الثاني/ يناير 2021 عندما بدأ الجفاف.

ويشهد الصومال فترة جفاف تاريخية لمدة عامين – وهو وضع لم يشهد له مثيل منذ أكثر من 40 عامًا – ومن شأن احتجاب الأمطار المتوقع للموسم الخامس أن يؤدي إلى تشريد المزيد من العائلات، حيث تلوح المجاعة في الأفق.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع المتأزمة في الصومال من حوالي خمسة ملايين إلى أكثر من سبعة ملايين في الأشهر المقبلة، ويتفاقم ذلك بسبب آثار تغيّر المناخ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الصراع في أوكرانيا.