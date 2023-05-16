شاهد: نزوح أكثر من 200 ألف شخص في الصومال بسبب الفيضانات

اضطر أكثر من 200 ألف شخص إلى النزوح بسبب الفيضانات المفاجئة التي ضربت عدة مناطق في وسط الصومال حيث خرج نهر شبيلي عن مجراه وغمر الطرق والمباني المحاذية بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وأكدت هيئات الإغاثة مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في هذه الفيضانات. وغالبًا ما يشهد الصومال طقسًا في غاية الصعوبة خلال موسم الأمطار.

اضطر أكثر من 200 ألف شخص إلى النزوح بسبب الفيضانات المفاجئة التي ضربت عدة مناطق في وسط الصومال حيث خرج نهر شبيلي عن مجراه وغمر الطرق والمباني المحاذية بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وأكدت هيئات الإغاثة مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في هذه الفيضانات. وغالبًا ما يشهد الصومال طقسًا في غاية الصعوبة خلال موسم الأمطار.