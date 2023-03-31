شاهد: الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين حيث تناولا "موقف الصين" من الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد ضمّ اللقاء مسؤولين صينيين كبار.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أنه حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على التحدث مع نظيره الأوكراني، أثناء زيارته للعاصمة الصينية لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين بكين ومدريد.

وخلال مؤتمر صحفي بالسفارة الإسبانية في بكين، اتهم بيدرو سانشيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "إضعاف" "مشروع الاتحاد الأوروبي متعدد الأطراف من أجل السلام والرفاهية" وأضاف: "لقد شجعت الرئيس شي جين بينغ على إجراء محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتعرف بشكل مباشر على خطة السلام هذه للحكومة الأوكرانية".

قال زيلينسكي مرارًا وتكرارًا إنه سيكون منفتحًا على المحادثات مع شي وهي المبادرة التي لم يستجب لها الزعيم الصيني بعد، بالرغم من الجولات المتعددة من المحادثات مع بوتين.

كشفت بكين الشهر الماضي عن ورقة من 12 نقطة تدعو إلى "تسوية سياسية" للأزمة في أوكرانيا. وقوبلت الوثيقة على الفور بتشكك من حلفاء أوكرانيا، على الرغم من ترحيب كييف بها.

كما رحب بيدرو سانشيز يوم الجمعة بموقف بكين المعارض لاستخدام الأسلحة النووية في الصراع، فضلا عن دعمها المعلن "لوحدة أراضيها". وقال "أريد أن أعترف بالجهود التي بذلتها الحكومة الصينية لتموضع نفسها".