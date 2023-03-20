شاهد: رفضًا لمشاركة إسرائيل في كأس العالم تحت 20 سنة.. مظاهرات تعم شوارع إندونيسيا

خرج عشرات المسلمين المحافظين يوم الإثنين إلى الشارع في العاصمة جاكرتا، احتجاجًا على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم فيفا تحت 20 سنة.

وتستضيف إندونيسيا الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان ذو الأغلبية المسلمة كأس العالم فيفا تحت 20 سنة في الفترة الممتدة من 20 مايو/ أيار حتى 11 يونيو/ حزيران في ست مدن رئيسية في البلاد.

وكان من المقرر أن تستقبل إندونيسيا البطولة في العام 2021 إلا أن فيروس كورونا حال دون انعقادها، لذا قرر الاتحاد الدولي منح التنظيم في نسخة 2023 للبلد نفسه.

ويشارك في البطولة ما مجموعه 24 دولة من خمس قارات، وهم السنغال وتونس ونيجيريا وغامبيا وأمريكا والدومينيك وغواتيمالا وهندوراس، والبرازيل وأوروغواي وكولومبيا والإكوادور ونيوزيلندا وفيجي وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وسلوفاكيا، والعراق واليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وإسرائيل إضافة إلى الدولة المضيفة، وهي إندونيسيا.

مظاهرات في إندونيسيا أ ب

ورغم أن إندونيسيا لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وتعتبر داعماً قوياً للفلسطينيين، إلا أن المسؤولين يقولون إن الحكومة لن تمنع إسرائيل من المشاركة في البطولة ومن دوخول أراضيها.

وعلت هتافات "الله أكبر" و "أخرجوا إسرائيل من كأس العالم تحت 20 سنة" في شوارع العاصمة جاكرتا، ورفعت أعلام فلسطين إلى جانب العلم الإندونيسي. وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي.

ونظم الاحتجاج تحالف إسلامي محافظ كان قد نظم في العام 2016 مظاهرات حاشدة ضد حاكم جاكرتا باسوكي تجاهاجا بورناما، مما أدى إلى سجنه بتهمة التجديف بعد أن طالته اتهامات بإهانة القرآن الكريم.

مظاهرات في إندونيسيا أ ب

هذا وانضمت العديد من الجماعات الإسلامية المعتدلة في البلاد إلى المطالبات بحرمان اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في البطولة.

وكان من بين هذه الجماعات، ثاني أكبر جماعة إسلامية في إندونيسيا، وهي "المحمدية" التي تضم أكثر من 60 مليون عضو ولجنة الإنقاذ الطبية في حالات الطوارئ الإندونيسية MER-C ومجلس العلماء الإندونيسي، أعلى هيئة إسلامية في البلاد.