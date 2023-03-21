تعرف على الدول التي أعلنت عن موعد بداية شهر رمضان حتى الآن

أعلنت عدة دول عربية اليوم الثلاثاء أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وجاء في بيان للمحكمة العليا السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

#عاجل#الديوان_الملكي:

المحكمة العليا : يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.#واسpic.twitter.com/a3HRhtEMok — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 21, 2023

وأوردت الوكالة أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة "للنظر في ما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام"، لكن تبيّن "عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء" الثلاثاء.

#فيديو_واس | مشاهد من تحري لجنة ترائي هلال شهر #رمضان المبارك مع غروب شمس اليوم بمرصد سدير.#واس_عامpic.twitter.com/AHykioMLWi — واس العام (@SPAregions) March 21, 2023

كذلك أوردت وكالة الأنباء القطرية على تويتر أن "لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف تعلن يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان 1444هـ والخميس غرة شهر رمضان".

لجنة تحري رؤية الهلال بـ #وزارة_الأوقاف تعلن يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان 1444هـ والخميس غرة #شهر_رمضان#قناpic.twitter.com/Vr8EF2Emvx — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 21, 2023

كذلك أعلنت الإمارات ومصر وسوريا وإيران أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

في الأردن أعلنت السلطات أن المملكة ستتحرى هلال شهر رمضان لهذا العام بعد غروب شمس يوم الأربعاء.

في السعودية يتم التقيّد بشدة بفريضة الصوم إذ تبقى المطاعم مغلقة حتى موعد الإفطار.