English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أفغانستان

شاهد: الأفغان يستعدون لشهر رمضان وسط العقبات والمشاكل الاقتصادية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أحد أسواق العاصمة الأفغانية كابول
أحد أسواق العاصمة الأفغانية كابول   -  حقوق النشر  AP Photo

يستعد الأفغان لحلول شهر رمضان على الرغم مما يواجهونه من عقبات وصعوبات اقتصادية وسط نقص حاد في الغذاء.

وتشهد أفغانستان تغيرات كبيرة منذ وصول حركة طالبان إلى الحكم في صيف عام 2021، حيث لا يقوى العديد من المواطنين على شراء الغذاء لعائلاتهم بسبب سوء الظروف الاقتصادية.

وقال أحمد خان، وهو بائع تمر في أحد أسواق العاصمة كابول، لوكالة أسوشيتد برس: "قدرة الناس على الإنفاق ضعفت ولم يبق شيء مستقر".

وبدأ بعض الأفغان في التدفق إلى الأسواق لشراء الفواكه الجافة التي تستخدم في صنع الحلوى الخاصة بشهر رمضان.

وقال نجيب الله محمدي، وهو بائع فواكه مجففة بالسوق: "الحمد لله، رمضان سيبدأ قريباً وبدأ بعض الناس في التسوق لرمضان".

المصادر الإضافية • أ ف ب