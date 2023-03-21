في ظل غلاء الأسعار.. باكستانية تقدّم نصائح لصيام صحي ومريح في شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن رمضان، ويستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالشهر الأكثر قداسة في الثقافة العربية والإسلامية.

وتحفل الموائد بأصناف الأكل الشهي، لكن الكلفة اليوم باتت باهظة في ظل ارتفاع التضخم وغلاء أسعار السلع الغذائية، وخصوصاً الخضروات، التي وصلت مؤخراً إلى مستويات قياسية.

في باكستان، يقصد المتسوقون البازار في كاراتشي بحثاً عن أسعار مقبولة، وتقول إحدى المتسوقات: "أسعار كل شيء مثل العدس والأرز والبهارات تضاعفت. الأشياء التي كانت متوفرة مقابل 100 روبية (حوالي 0.3 دولار) تُباع الآن بسعر 200 روبية (حوالي 0.6 دولار)، لقد تضاعف سعر كل شيء من الثوم والزنجبيل والخضروات".

ويقول طارق يوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي: "حتى الآن، رتبت الحكومة فقط لبيع الدقيق بسعر مخفض، ولا شيء غير ذلك. أعتقد أن هذا لا يكفي. يجب على الحكومة الانتباه إلى سعر السكر وزيت الطهي والأشياء الأخرى التي يتم تناولها في رمضان. يجب على الحكومة دعم بعض المواد الأساسية وخاصة زيت الطهي".

في ظل غلاء المعيشة وانخفاض دخل المواطنين في باكستان، تقدّم صانعة المحتوى والفلوغر الباكستانية نزيش أياز حسن، مقاطع فيديو لمتابعيها حول كيفية الاحتفال بالشهر الكريم والأكل الصحي بميزانية مخفضة.

وتقول: "يجب أن يفطر الناس بالتمر والماء فقط، وبعد الصلاة يتناولون وجبة عادية. المهم ألاّ نُسرف في الأكل بعد يوم طويل من الصيام، سنحافظ بذلك على لياقتنا ونحقق هدف الصيام".

كما تقدم نزيش أيضاً نصائح حول شراء الملابس والأحذية وغيرها من ملحقات العيد، وتقول: "يمكن للناس التسوق في العيد بسهولة. يمكنهم شراء أشياء جيدة النوعية بأسعار منخفضة إذا بذلوا القليل من الجهد".