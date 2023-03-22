شاهد: لحظة سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني ضخم في زابوريجيا

نشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يوم الأربعاء يظهر ما قال إنه صاروخ روسي يقع على مبنى سكني في مدينة زابوروجيه بجنوب شرق البلاد.

يُظهر الفيديو الذي نشره زيلينسكي على تلغرام، لحظة سقوط الصاروخ على المبنى السكني المكون من تسعة طوابق.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا تظهر شققًا متفحمة تتصاعد ألسنة اللهب من بعضها. ولم يعرف عدد الضحايا.

فيما زعم فلاديمير روجوف، المسؤول في الإدارة الإقليمية التي عينتها موسكو للجزء الذي تحتله روسيا من منطقة زابوروجيه، أن المبنى أصيب بصاروخ دفاع جوي أوكراني تم إطلاقه لاعتراض صاروخ روسي دون أن يقدم أي دليل على ذلك.