فاغنر تعلن سيطرتها على "شرق باخموت" وزيلينسكي يحذر من أن الطريق "سيكون مفتوحا" أمام القوات الروسية

فاغنر تعلن سيطرتها على "شرق باخموت" وزيلينسكي يحذر من أن الطريق "سيكون مفتوحا" أمام القوات الروسيةمحادثة
لا صوت يعلو فوق صوت المدافع والانفجارات في جبهة باخموت، المعركة الأشد ضراوة في الحرب الروسية الأوكرانية. و"العقدة المهمة" كما وصفها وزير الدفاع الروسي. وبينما يشتد القتال هناك وتتضارب الأنباء، يواصل الغرب دعم أوكرانيا بالأسلحة والذخائر بينما يراقب الصين في ذات الوقت، حليفة روسيا، خوفاً من أن ترسل أسلحة قد تغير المعادلة وتقلب موازين الحرب.
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مجموعة فاغنر تقول إنها سيطرت على "الجزء الشرقي" بأكمله من باخموت
أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية الأربعاء أن قواته استولت على "الجزء الشرقي بأكمله" من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا.
وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي إن "وحدات فاغنر استولت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا".
قاعدة عسكرية بريطانية في شمال النرويج
أعلنت المملكة المتحدة الأربعاء فتح قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي وسط مخاوف متنامية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت البحرية الملكية البريطانية في بيان إن الموقع النرويجي الجديد، والمسمى "كامب فايكنغ"، سيكون بمثابة مركز لقوات البحرية الملكية البريطانية.
ووصفت القوات بأنها "رأس حربة القطب الشمالي" و"الوحدة التي تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال في الطقس البارد".
وأضافت "ستدعم قاعدة جديدة للعمليات في القطب الشمالي القوات البريطانية الخاصة على مدى السنوات العشر المقبلة مع تأكيد المملكة المتحدة التزامها الأمن في" القطب الشمالي.
ترفض النرويج المتاخمة لروسيا، استضافة قواعد دائمة لجنود أجانب، لذلك من المقرر أن تبقى قاعدة "كامب فايكنغ" قائمة لمدة عقد فقط.
وستكون القاعدة الواقعة على بعد حوالى 65 كيلومترًا جنوب ترومسو، قادرة على استيعاب جميع عناصر القوات الخاصة في البحرية الملكية والتي تتعامل مع الأزمات الناشئة في أوروبا.
وتابع البيان "موقع القاعدة مثالي لردع التهديدات في المنطقة، لذا يمكن لبريطانيا أن ترد بسرعة إذا لزم الأمر لحماية الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي والحليفة القريبة، النروج".
ونُشر نحو ألف عنصر من القوات الخاصة في القاعدة هذا الشتاء.
حلف الناتو يحذر: مدينة باخموت قد تسقط "في الأيام المقبلة"
حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء من أن مدينة باخموت في شرق أوكرانيا قد تسقط "في الأيام المقبلة" بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها.
وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم "لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة".
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سقوط المدينة التي أعلنت مجموعة فاغنر المسلحة الروسية الأربعاء سيطرتها على الجزء الشرقي منها، سيترك "الطريق مفتوحاً" أمام الجيش الروسي للتقدم في شرق أوكرانيا.
قلل الأمين العام للحلف من الأهمية الاستراتيجية للمدينة المدمرة الواقعة في منطقة دونباس والتي تعهدت روسيا السيطرة عليها رغم الخسائر الفادحة.
وقال ستولتنبرغ للصحافيين "إن ذلك لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب ...لكنه يشير إلى أننا يجب ألا نقلل من شأن روسيا. ينبغي أن نواصل دعم أوكرانيا".
وتفيد موسكو أن السيطرة على المدينة ستسمح "بشن هجمات جديدة في العمق".
غوتيريش يعتبر فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس "صادما"
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء في كييف بالمشاهد "الصادمة" الواردة في مقطع مصور انتشر على الانترنت ويظهر إعدام جندي أوكراني أسير، بالرصاص بعدما هتف "المجد لأوكرانيا".
وقال غوتيريش وإلى جانبه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن "المشاهد الأخيرة الصادمة لجندي أوكراني أعدم على ما يبدو في إجراءات موجزة، تذكير مأسوي آخر بضرورة التقيد الصارم بقوانين الحرب".
المانيا فتشت سفينة يشتبه بنقلها متفجرات استخدمت في تخريب نورد ستريم (النيابة الألمانية)
أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي الأربعاء أن قاربًا يشتبه في استخدامه في عملية تخريب خطي أنابيب الغاز تحت الماء نورد ستريم في أيلول/سبتمبر 2022 تم تفتيشه في كانون الثاني/يناير في إطار التحقيق في ألمانيا في هذه العملية.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان إنه "فتش سفينة في الفترة من 18 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2023".
وأضاف أنه اشتبه بأن "السفينة المعنية قد تكون استخدمت لنقل عبوات ناسفة" تم استخدامها لتفجير خطي أنابيب النفط نورد ستريم 1و2 في 26 أيلول/سبتمبر 2022 في بحر البلطيق.
القضاء الأوروبي يلغي العقوبات المفروضة على والدة قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية
ألغى القضاء الأوروبي الأربعاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على والدة رئيس مجموعة فاغنر المسلحة الروسية، في قرار أول ضمن سلسلة من القرارات المقبلة المتعلقة بالإجراءات العقابية التي فُرضت ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان "رغم أن (يفغيني بريغوجين) مسؤول عن أعمال مسّت سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، فإن الصلة بين السيدة (فيوليتا) بريغوجينا وابنها وقت اعتماد الإجراءات التقييدية لا تستند إلّا إلى صلة القربى وبالتالي فهي ليست كافية لتبرير إدراجها في القوائم" السوداء.
ماكرون بحث مع بايدن في "آفاق" السلام "على المدى الطويل" في اوكرانيا
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركي جو بايدن في "آفاق عودة السلام في أوروبا" على "المدى الطويل" مع التأكيد على دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، على ما ذكرت الرئاسة الفرنسية الأربعاء في بيان.
وقال البيان إن الرئيسين جددا في اتصال هاتفي الثلاثاء "تصميمهما على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة لإحباط العدوان الروسي" .
واضاف البيان أن الرئيس الفرنسي "بحث مع نظيره الأميركي في آفاق عودة السلام في أوروبا على المدى الطويل" موضحاً أن "الرئيسين ناقشا خصوصا الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا في هذا الصدد"، من دون مزيد من التفاصيل.
رئيس سويسرا يرفض تصدير أسلحة إلى أوكرانيا باسم الحياد
أكد الرئيس السويسري آلان بيرسيه خلال زيارة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء أن بلاده تنوي الحفاظ على حيادها المنصوص عليه في دستورها في مواجهة النزاع الأوكراني، وما زالت تعارض حاليا تسليم كييف أسلحة.
وقال بيرسيه للصحافيين على هامش اجتماعات الامم المتحدة حول حقوق المرأة إنه "بشأن النقاش حول صادرات الأسلحة، طالما لدينا إطار قانوني في سويسرا، لا يمكن القيام بذلك (...). بالنسبة للحكومة والمجلس الاتحادي يجب علينا ونريد الحفاظ على هذا الإطار والعمل ضمنه".
وكان الرئيس السويسري يرد على سؤال عن طلب ألمانيا من برن في نهاية شباط/فبراير السماح لمجموعة الأسلحة الألمانية "راينميتال" باستعادة دبابات ليوبارد قديمة مع ضمان عدم نقلها إلى أوكرانيا.
الكرملين يرفض المعلومات عن الهجوم عل نورد ستريم ويعتبرها محاولة "لصرف الانتباه"
رفض الكرملين الأربعاء المعلومات التي نشرتها صحيفة أميركية وتفيد بأن "مجموعة موالية لأوكرانيا" كانت وراء التخريب العام الماضي لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم، معتبرا أنها محاولة "لصرف الانتباه".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نسبت الثلاثاء استنادا إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، العملية التخريبية إلى "جماعة موالية لأوكرانيا" من دون تدخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله الأربعاء "من الواضح أن منفذي الهجوم يريدون تشتيت الانتباه ومن الواضح أن هذه حيلة إعلامية منسقة".
وأضاف أن "هذه القضية ليست غريبة فقط، بل تعد جريمة بشعة"، داعيًا إلى "تحقيق شفاف وعاجل".
وشدد على ضرورة إشراك روسيا في التحقيق الدولي في تخريب هذين الخطين المهمين لأنابيب الغاز اللذين تم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأضاف بيسكوف "لم يسمح لنا حتى الآن بالمشاركة في التحقيق وقبل أيام قليلة فقط تلقينا ملاحظات حول هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين".
من جهته، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأربعاء أن حكومته ليست متورطة في الانفجارات التي دمرت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2".
إجلاء قسري للأطفال من منطقة دونيتسك
مع احتدام المعارك الشرسة في منطقة دونيتسك، عملت السلطات المحلية في بلدة أفدييفكا على إجلاء العائلات من خطوط المواجهة.
ولا يزال هناك حوالي 2000 شخص في البلدة، بينهم أكثر من 30 طفلاً. ورغم رفض بعض العائلات المغادرة، إلا أن السلطات أقرّت آلية إجلاء الأطفال قسرياً.
ويجب أن يكون الأطفال أثناء الإجلاء برفقة أحد الوالدين أو أي ممثل قانوني آخر.